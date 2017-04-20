Потепление до +18 прогнозируют 20 апреля в Иркутске
Потепление приходит в Иркутской области.
Потепление приходит в Иркутской области.
Потепление до +18 градусов прогнозируют 20 апреля 2017 года в Иркутске. Как сообщает Иркутскгидромет, в городе будет переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, ветер
В Иркутской области в это день ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве северных и западных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах виде мокрого снега и снега. Ветер