Потепление до +18 прогнозируют 20 апреля в Иркутске

Потепление до +18 градусов прогнозируют 20 апреля 2017 года в Иркутске. Как сообщает Иркутскгидромет, в городе будет переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный 5−10 м/с, с переходом во второй половине дня на северо-западный 5−10 м/с, порывы 13−18 м. Температура ночью 0 -2, днем +16,+18.

В Иркутской области в это день ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве северных и западных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 8−13 м/с, ночью в западных и северных районах, днем по остальной территории порывы 18−23 м/с, метели, ночью в южных районах ветер 5−10 м/с. Температура ночью +4,-1, при прояснении -4,-9, днем +9,+14, при увеличении облачности 0,+5, в южных районах местами до +19.