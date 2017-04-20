Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
06:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Потепление до +18 прогнозируют 20 апреля в Иркутске

Потепление приходит в Иркутской области.

Потепление до +18 градусов прогнозируют 20 апреля 2017 года в Иркутске. Как сообщает Иркутскгидромет, в городе будет переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный 5−10 м/с, с переходом во второй половине дня на северо-западный 5−10 м/с, порывы 13−18 м. Температура ночью 0 -2, днем +16,+18.

В Иркутской области в это день ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве северных и западных районов, на остальной территории местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах виде мокрого снега и снега. Ветер юго-западный, юго-восточный, с переходом на западный, северо-западный 8−13 м/с, ночью в западных и северных районах, днем по остальной территории порывы 18−23 м/с, метели, ночью в южных районах ветер 5−10 м/с. Температура ночью +4,-1, при прояснении -4,-9, днем +9,+14, при увеличении облачности 0,+5, в южных районах местами до +19.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+16°
пасмурно
766 мм рт. ст.
повышенное
77 %
очень высокая
6 м/с
умеренный ветер
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь