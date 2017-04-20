Красноярцам предложили ответить на недетские вопросы

22 апреля в Красноярске пройдет образовательно-просветительская акция «Всероссийская лабораторная», посвященная научной грамотности.

Главная цель акции — популяризация науки. Участникам предстоит за час ответить на 20 вопросов из самых разных областей знаний: физики, химии, биологии и астрономии. Согласно условиям, пройти тест могут все желающие старше 15 лет, при этом никаких специальных знаний и формул не потребуется.

В этом году тема «Лабораторной» — «недетские вопросы». «Что может быть быстрее света? Чем живое отличается от неживого? Почему люди делятся на мужчин и женщин? Где центр мира? Как спят микробы? Отчего зимой холодно, море — соленое, а небо — синее? Такими вопросами дети часто ставят в тупик взрослых», — привели примеры организаторы акции.

В Красноярске «Лабораторная» пройдет в СФУ, СибГАУ им. ак. М. Ф. Решетнева, информационном центре по атомной энергии, государственной универсальной научной библиотеке и на других площадках.

На каждой будут работать ученые и известные красноярцы, которые помогут найти правильное решение, огласят и прокомментируют результаты теста. Среди научных экспертов — заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Сергей Овчинников, заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк, директор интерактивного музея науки «Ньютон-парк» Антон Шарыпов, биолог и популяризатор науки Егор Задереев и другие.

«В Красноярске появляются новые и разнообразные форматы популяризации науки, которые дают возможности для каждого — независимо от возраста — постигать новое и становиться умнее. Всероссийская лабораторная — это отличный шанс проверить и пополнить свои знания об окружающем мире», — рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Егор Задереев.