Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
06:11 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам предложили ответить на недетские вопросы

Главная цель акции — популяризация науки. Участникам предстоит за час ответить на 20 вопросов из самых разных областей знаний: физики, химии, биологии и астрономии.

22 апреля в Красноярске пройдет образовательно-просветительская акция «Всероссийская лабораторная», посвященная научной грамотности.

Главная цель акции — популяризация науки. Участникам предстоит за час ответить на 20 вопросов из самых разных областей знаний: физики, химии, биологии и астрономии. Согласно условиям, пройти тест могут все желающие старше 15 лет, при этом никаких специальных знаний и формул не потребуется.

В этом году тема «Лабораторной» — «недетские вопросы». «Что может быть быстрее света? Чем живое отличается от неживого? Почему люди делятся на мужчин и женщин? Где центр мира? Как спят микробы? Отчего зимой холодно, море — соленое, а небо — синее? Такими вопросами дети часто ставят в тупик взрослых», — привели примеры организаторы акции.

В Красноярске «Лабораторная» пройдет в СФУ, СибГАУ им. ак. М. Ф. Решетнева, информационном центре по атомной энергии, государственной универсальной научной библиотеке и на других площадках.

На каждой будут работать ученые и известные красноярцы, которые помогут найти правильное решение, огласят и прокомментируют результаты теста. Среди научных экспертов — заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Сергей Овчинников, заведующая кафедрой биофизики СФУ Валентина Кратасюк, директор интерактивного музея науки «Ньютон-парк» Антон Шарыпов, биолог и популяризатор науки Егор Задереев и другие.

«В Красноярске появляются новые и разнообразные форматы популяризации науки, которые дают возможности для каждого — независимо от возраста — постигать новое и становиться умнее. Всероссийская лабораторная — это отличный шанс проверить и пополнить свои знания об окружающем мире», — рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН Егор Задереев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Агрессивные медведи вышли из берлог на «Столбах» из-за сырости
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь