Красноярский ТЮЗ получил две премии «Золотая маска»
Также лауреатом стал театр из Шарыпово.
Также лауреатом стал театр из Шарыпово.
Красноярский театр юного зрителя (ТЮЗ) стал обладателем двух престижных премий «Золотая маска». Церемония вручения наград состоялась 19 апреля в Москве.
Спектакль «Биндюжник и король» в постановке Романа Феодори выиграл сразу в двух номинациях — «Лучший спектакль» и «Работа режиссера». При этом ТЮЗ был номинирован в восьми номинациях, включая лучшую женскую и мужскую роли, а также работу художников.
Кроме того, почетную награду получил артист Шарыповского драматического театра Хольгер Мюнценмайер за лучшую роль второго плана в драме «Жили-были». В этой же номинации был представлен Заполярный театр драмы им. Маяковского (Норильск) со спектаклем «Дядя Ваня».
Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Также это театральный фестиваль, представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.
В минувшем году Красноярский ТЮЗ получил одну из двух специальных премий жюри. Спектакль «Алиsa» был отмечен как «яркий образец спектакля-феерии».