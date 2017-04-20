В выходные в Приморье ожидается неустойчивая погода, в начале следующей недели — холодно и дожди
Сегодня, 20 апреля, и в пятницу в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды.
Сегодня, 20 апреля, и в пятницу в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Во Владивостоке сегодня ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер
В пятницу, 21 апреля, ночью и утром временами возможен дождь. Ветер
В ближайшие выходные дни погодные условия в Приморье будут разными. С ростом атмосферного давления в субботу в Приморье ожидается погода преимущественно без осадков. Дожди кратковременного характера вероятны только на севере края. Ветер западный,
В воскресенье погода начнет ухудшаться. Над
Во Владивостоке в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В воскресенье утром погода изменится, начнётся дождь, который сохранится в течение дня. Усилится
В начале следующей недели в Приморье будет преобладать облачная и прохладная погода, временами будут идти осадки.