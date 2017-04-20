В выходные в Приморье ожидается неустойчивая погода, в начале следующей недели — холодно и дожди

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в поле пониженного атмосферного давления в отдельных районах будут идти осадки (дождь, в ночные часы местами со снегом), возможны грозы. Фон ночных температур составит +3…-2°C, на северо-востоке до -7°C. Днем воздух будет прогреваться до +8…+17°C.

Во Владивостоке сегодня ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +1…+3°C, днем +8…+10°C.

В пятницу, 21 апреля, ночью и утром временами возможен дождь. Ветер северо-западный умеренный. Ночью потеплеет до +4…+6°C, днем воздух прогреется до +11…+14°C.

В ближайшие выходные дни погодные условия в Приморье будут разными. С ростом атмосферного давления в субботу в Приморье ожидается погода преимущественно без осадков. Дожди кратковременного характера вероятны только на севере края. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Ночь в континентальных районах будет морозной, температура воздуха ночью понизится до −1…−9°C, в южных районах и на побережье теплее, 0…+5°C. Дневной фон температуры воздуха в континентальных районах +14…+20°C, на побережье +7…+13°C.

В воскресенье погода начнет ухудшаться. Над северо-востоком Китая сформируется новый циклон. И уже ночью облачность тёплого фронта этого циклонического вихря накроет западную половину Приморья. Местами начнётся небольшой дождь. Днём фронтальные разделы будут смещаться над краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы. Днём температурный фон составит от +7 до +19°C.

Во Владивостоке в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В воскресенье утром погода изменится, начнётся дождь, который сохранится в течение дня. Усилится юго-восточный ветер. Температура ночью около +3…+6°C, днем в субботу +11…+13°C, в воскресенье понизится на 2−4 градуса, +7…+9°C.

В начале следующей недели в Приморье будет преобладать облачная и прохладная погода, временами будут идти осадки.