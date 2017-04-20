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06:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке заканчивается восстановление сквера на Бестужева

Строительные работы по благоустройству сквера на улице Бестужева 40 подходят к своему завершению.

Рабочие прокладывают пешеходные дорожки и укладывают бордюр, а уже в эту субботу 22 апреля первые саженцы будут высажены в рамках общегородского субботника. Помимо жителей окрестных домов на нем будет присутствовать и губернатор Приморья Владимир Миклущевский, сообщает ИА «Дейта».

Почти две недели строители подрядной организации по заказу ООО «Версат» занимались благоустройством придомовой территории сквера. Ранее активисты из числа местных жителей составили эскиз будущего сквера, выбрали макет детской площадки, которую строители уже успели установить еще в феврале. Общественность также определила и виды саженцев, которые будут расти под их окнами, к слову предоставленный список зеленых насаждений полностью соответствует изменчивому характеру погоды краевой столицы.

Однако, как утверждают представители строительной организации, излишнее внимание жильцов к стройке лишь мешает процессу.

«Некоторые жильцы попросту мешают благоустройству. Каждый из них, пытается внести свое слово в ход стройки, но дипломированных строителей из них мало. Советами и рекомендациями они просто отвлекают рабочих, складывается ощущение, что люди просто не знают, чего хотят. Хотя весь проект строительства был разработан самими жильцами и каждый мог внести свои предложения на стадии проектирования», — заявил представитель организации.

Напомним, разрешение на строительство выдано муниципальным управлением градостроительства и архитектуры 24 августа 2016 года. Управление охраны окружающей среды и природопользования городской администрации выдало 16 ноября разрешение на снос зеленых насаждений: 34 деревьев, 7 кустарников и тысячи квадратных метров травяного покрова. Жители района очень возмутились вырубкой сквера, а также тем, что стройплощадка забрала часть детской площадки.

Повторная проверка выявила, что застройщик при производстве работ вышел за рамки, определенные разрешением на строительство, поэтому уполномоченный орган отменил документ 30 декабря. В дальнейшем застройщик взял на себя обязательства по восстановлению сквера и детской площадки.

Улугбек Тимуридов.

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