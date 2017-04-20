Архитекторы разработали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Предполагается, что на судне можно разместить свыше трех тысяч заключенных. Создатели проекта подчеркивают, что эти камеры, визуально в совокупности выстраивающие два ряда парусов, предназначены для тех, кого осудили по обвинению в уклонении от налогов.

По задумке архитекторов, площадь каждой камеры составит девять квадратных метров. При этом основным материалом для постройки тюрьмы послужит бумага.