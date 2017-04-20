Аэробот разгоняет лед на реках в Новосибирской области

По руслам трех малых рек Карасук, Иня и Бердь в Новосибирской области дежурят оперативные группы МЧС России и спасателей. В зоне особого внимания находятся семь районов, где существует угроза подтопления населенных пунктов. Спасатели круглосуточно проводят мониторинг паводковой обстановки и на проблемных участках рек при помощи аэробота разрушают отдельные ледовые заторы и разгоняют лед на излучинах рек.

В зоне особого внимания оперативных групп сейчас находятся Кочковский, Краснозерский, Карасукский, Мошковский, Тогучинский, Маслянинский и Искитимский районы, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по региону. Оценку обстановки на реках проводят при помощи беспилотников, данные об изменениях уровней воды также снимают со стационарных и временных гидропостов.

«Реки Иня и Бердь уже практически чистые, лишь в отдельных местах есть навалы льда на берегах и остаточный ледоход, — говорят в региональном ГУ МЧС. — На реке Карсук в районе населенных пунктов Локтенок, Нижнечеремошное, Новый Баганенок и Зубково лед поднялся, наблюдается ледостав с промоинами, по другим участкам река уже чистая».

Специалисты оперативной группы проводят комплекс мероприятий для снижения рисков подтопления около мостов и на изгибах рек, где разгоняют и разламывают небольшие льдины при помощи аэробота, который действует как ледокол, расталкивая скопившийся подтаявший на одном отрезке лед, или собственной массой ломает его, чтобы обеспечить беспроблемный ледоход.