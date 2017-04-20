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08:45 (мск), источник: VN.ru

Аэробот разгоняет лед на реках в Новосибирской области

В Сети появилось видео, на котором видно как специалисты Аварийно-спасательной службы разгоняют и разламывают небольшие льдины при помощи аэробота. Он действует как ледокол, расталкивая скопившийся подтаявший на одном отрезке лед, или собственной массой ломает его, чтобы обеспечить беспроблемный ледоход.

По руслам трех малых рек Карасук, Иня и Бердь в Новосибирской области дежурят оперативные группы МЧС России и спасателей. В зоне особого внимания находятся семь районов, где существует угроза подтопления населенных пунктов. Спасатели круглосуточно проводят мониторинг паводковой обстановки и на проблемных участках рек при помощи аэробота разрушают отдельные ледовые заторы и разгоняют лед на излучинах рек.

В зоне особого внимания оперативных групп сейчас находятся Кочковский, Краснозерский, Карасукский, Мошковский, Тогучинский, Маслянинский и Искитимский районы, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по региону. Оценку обстановки на реках проводят при помощи беспилотников, данные об изменениях уровней воды также снимают со стационарных и временных гидропостов.

«Реки Иня и Бердь уже практически чистые, лишь в отдельных местах есть навалы льда на берегах и остаточный ледоход, — говорят в региональном ГУ МЧС. —  На реке Карсук в районе населенных пунктов Локтенок, Нижнечеремошное, Новый Баганенок и Зубково лед поднялся, наблюдается ледостав с промоинами, по другим участкам река уже чистая».

Специалисты оперативной группы проводят комплекс мероприятий для снижения рисков подтопления около мостов и на изгибах рек, где разгоняют и разламывают небольшие льдины при помощи аэробота, который действует как ледокол, расталкивая скопившийся подтаявший на одном отрезке лед, или собственной массой ломает его, чтобы обеспечить беспроблемный ледоход.

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