Пермский театр Оперы и билета получил сразу три «Золотых маски»

Театр Оперы и балета победил в трёх номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Члены жюри отметили «Травиату», которую впервые представили на прошлогоднем Дягилевском фестивале-2016. Критики практически единогласно признали спектакль «главным оперным спектаклем сезона».

19 апреля в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко награды получили и авторы нового прочтения оперы Джузеппе Верди, и исполнительница главной роли. Теодор Курентзис, художественный руководитель пермской оперы, получил награду как лучший дирижёр. Получая награду, он сказал, что счастлив, потому что он — музыкант.

«Маску» за лучшую женскую роль в номинации «Опера» вручили Надежде Павловой, которая блестяще исполнила партию Виолетты Валери в «Травиате». Третью награду получил режиссёр спектакля Роберт Уилсон, также придумавший световое решение для спектакля. Он победил в номинации «Лучший художник по свету в музыкальном театре».

Напомним, «Травиата» открывала конкурсный сезон «Золотой маски». Впервые за 20-летнюю историю это произошло прошло не в столице. Для просмотра «Травиаты» члены жюри специально приезжали в Пермь. Спектакль оказался настолько сложен в монтировке и подготовке, что вывезти его в Москву оказалось невозможно.