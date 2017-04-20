Пермский театр Оперы и билета получил сразу три «Золотых маски»
Награду пермякам вручили за «Травиату», для просмотра которой члены жюри специально ездили в Пермь.
Награду пермякам вручили за «Травиату», для просмотра которой члены жюри специально ездили в Пермь.
Театр Оперы и балета победил в трёх номинациях престижной театральной премии «Золотая маска». Члены жюри отметили «Травиату», которую впервые представили на прошлогоднем Дягилевском фестивале-2016. Критики практически единогласно признали спектакль «главным оперным спектаклем сезона».
19 апреля в Музыкальном театре им. Станиславского и
«Маску» за лучшую женскую роль в номинации «Опера» вручили Надежде Павловой, которая блестяще исполнила партию Виолетты Валери в «Травиате». Третью награду получил режиссёр спектакля Роберт Уилсон, также придумавший световое решение для спектакля. Он победил в номинации «Лучший художник по свету в музыкальном театре».
Напомним, «Травиата» открывала конкурсный сезон «Золотой маски». Впервые за 20-летнюю историю это произошло прошло не в столице. Для просмотра «Травиаты» члены жюри специально приезжали в Пермь. Спектакль оказался настолько сложен в монтировке и подготовке, что вывезти его в Москву оказалось невозможно.
Кроме оперного на получение премии претендовал и «Театр-театр». Среди номинантов был Борис Мильграм, который поставил спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» в