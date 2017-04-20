В парке 400-летия Красноярска появится пруд и водопад с подсветкой

В парке 400-летия Красноярска появится небольшой пруд и водопад с подсветкой. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно материалам заказа, в парке установят бетонное ограждение, сделают железобетонные перегородки до трех метров и построят дорожку к водопаду. Сам водопад будет сделан из гранитных плит и подсвечен специальным образом. Здесь же появится небольшое озеро.

Все работы нужно завершить к 31 мая. Стоимость контракта — 671 тысяч рублей.

Напомним, благоустройство парка 400-летия Красноярска на ул. Авиаторов началось еще в прошлом году. Так, в сентябре юные художники из молодежного центра «Зеркало» расписали вентиляционные шахты абстрактными рисунками. Кроме того, прошлым летом рабочие установили несколько скамеек с навесами и частично обустроили озеро.

Пустырь у МВДЦ «Сибирь» начали превращать в парк в 2012 году в рамках акции «Миллионному городу — миллион деревьев». Сейчас в парке установлены детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники, разбиты дорожки и клумбы.