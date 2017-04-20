Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
06:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жалобы на бензин Роснефти всё ещё идут из разных регионов ДФО — Росстандарт

Больше всего их из Хабаровского и Приморского края, а также с Сахалина.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.

Росстандарт продолжает принимать заявления дальневосточных автомобилистов, жалующихся на некачественный бензин «Роснефти». По жалобам в лидерах Хабаровский и Приморский край, Сахалин, сообщила корр. ИА AmurMedia ио руководителя Дальневосточного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина Никольских.

Скандал с бензином на АЗС «дочки» Роснефти «РН-Востокнефтепродукт» дошел и до Росстандарта. Напомним, первыми тревогу подняли автомобилисты Хабаровского края, сообщившие о поломках машин после заправки на АЗС этой нефтеперерабатывающей компании, затем к ним присоединились автомобилисты из других регионов ДФО.

Чтобы разобраться, что происходит в регионе, на прошлой неделе в Хабаровский край срочно прибыла вице-президент Роснефти Аврил Конрой. Одновременно был выпущен пресс-релиз, в котором заявлялось, что качество топлива соответствует всем нормам, что и подтверждалось проверками.

— Жалобы на некачественный бензин на АЗС «РН-Востокнефтепродукт» поступают к нам до сих пор, причем из разных регионов, но больше всего из Хабаровского края, Приморского края и с Сахалина, — сообщила Ирина Никольских. — Проверок еще не было по ряду технических причин, но, разумеется, они нужны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тревожные сирены прозвучат сегодня в Хабаровске
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь