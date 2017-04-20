Жалобы на бензин Роснефти всё ещё идут из разных регионов ДФО — Росстандарт
Больше всего их из Хабаровского и Приморского края, а также с Сахалина.
Больше всего их из Хабаровского и Приморского края, а также с Сахалина.
Хабаровск, 20 апреля, AmurMedia.
Росстандарт продолжает принимать заявления дальневосточных автомобилистов, жалующихся на некачественный бензин «Роснефти». По жалобам в лидерах Хабаровский и Приморский край, Сахалин, сообщила корр. ИА AmurMedia ио руководителя Дальневосточного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина Никольских.
Скандал с бензином на АЗС «дочки» Роснефти «РН-Востокнефтепродукт» дошел и до Росстандарта. Напомним, первыми тревогу подняли автомобилисты Хабаровского края, сообщившие о поломках машин после заправки на АЗС этой нефтеперерабатывающей компании, затем к ним присоединились автомобилисты из других регионов ДФО.
Чтобы разобраться, что происходит в регионе, на прошлой неделе в Хабаровский край срочно прибыла
— Жалобы на некачественный бензин на АЗС «РН-Востокнефтепродукт» поступают к нам до сих пор, причем из разных регионов, но больше всего из Хабаровского края, Приморского края и с Сахалина, — сообщила Ирина Никольских. — Проверок еще не было по ряду технических причин, но, разумеется, они нужны.