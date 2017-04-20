В Пермском крае предприятие задолжало сотрудникам 10,3 миллиона рублей

Руководство предприятия в Пермском крае задолжало сотрудникам крупную сумму. Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика более полугода не платила работникам зарплату.

Следователи выяснили, что проблемы с начислением заработной платы начались в июле 2016 года и продолжались до февраля 2017 года. За это время руководство задолжало 300 работникам в общей сложности 10,3 млн. рублей.

Сейчас по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного комитета устанавливают точное количество потерпевших и продолжают собирать доказательства вины руководителей предприятия.