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06:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Активисты ОНФ убрали 12 крупных свалок в Иркутске

Иркутские активисты ОНФ убрали 12 свалок, которые отметила на интерактивной карте свалок проекта «Генеральная уборка» школьница Софья Файвкина.

Как 19 апреля 2017 года сообщила пресс-служба общественной организации, в уборке свалок на острове Конный в Иркутске приняли участие 80 человек.

«Ядром проекта “Генеральная уборка” является интерактивная карта свалок, куда любой желающий может нанести точку, которая соответствует какому-то экологическому нарушению — крупной или стихийной свалке. Этим инструментом воспользовалась 15-летняя школьница, и вместе со своими друзьями, местными жителями, активистами ОНФ, органами власти убирает эти свалки в рамках проекта. Мы очень надеемся на то, что местные власти организуют здесь рекреационную зону, а отдых жителей в дальнейшем будет организованным и цивилизованным, без загрязнения береговых зон», — отметил эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и леса Дмитрий Миронов.

По его словам, проект сейчас работает во всех регионах страны. На интерактивную карту свалок нанесено уже около 3 тыс. точек, по большинству из них идет работа. Около двух сотен отметок на карте уже имеют зеленый цвет, что означает, что свалок там уже нет. Дмитрий Миронов подчеркнул, что в регионах с наступлением тепла все больше будет выявляться серых полигонов, которые формально имеют документацию, но на деле, когда эксперты ОНФ посещают такие полигоны, изучают их документацию, а также негативное воздействие на окружающую среду, становится очевидным, что документы были получены, скорее всего, коррупционным путем.

Эксперт ОНФ напомнил, что недавно на Медиафоруме журналист из Иркутска Юлия Мамонтова рассказала президенту России о тех системных экологических проблемах, которые существуют в Байкальском регионе. Она заострила внимание на теме территориальных схем обращения с отходами, которые есть по отдельности в Бурятии, в Иркутской области, в Забайкальском крае. И есть логика в том, чтобы все территориальные схемы были интегрированы. «Стихийные свалки не попали в территориальные схемы обращения с отходами, а значит их официально нет, и никто не будет заниматься их устранением. И поэтому качество этого важного документа подверглось критике. Министр природных ресурсов и экологии недавно пообещал главе государства в короткие сроки устранить все неточности, которые были допущены в территориальных схемах. Точнее, их нужно пересмотреть, но уже с широким общественным обсуждением», — отметил Дмитрий Миронов.

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