Ветрено и до 6 градусов тепла будет в столичном регионе
Ожидается облачная погода с прояснениями.
Ожидается облачная погода с прояснениями.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 20 апреля в Московском регионе ветреную, прохладную погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, на востоке области местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, в некоторых районах возможна гололедица.
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