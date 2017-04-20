Ветрено и до 6 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 20 апреля в Московском регионе ветреную, прохладную погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, на востоке области местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, в некоторых районах возможна гололедица.

«Температура воздуха в Москве составит 3−5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с», — уточнил представитель Росгидромета.