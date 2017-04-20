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07:47 (мск), источник: ТАСС

Ветрено и до 6 градусов тепла будет в столичном регионе

Ожидается облачная погода с прояснениями.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 20 апреля в Московском регионе ветреную, прохладную погоду. Как сообщили в метеослужбе, будет облачно с прояснениями, на востоке области местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, в некоторых районах возможна гололедица.

«Температура воздуха в Москве составит 3−5 градусов тепла, по области будет от 1 до 6 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5−10 м/с, местами его порывы усилятся до 12−17 м/с», — уточнил представитель Росгидромета.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут минус 3−5 градусов, в Подмосковье воздух остынет до минус 3−8 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 м/с.

Днем в пятницу будет солнечно, в Москве потеплеет до 5−7 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 3 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

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