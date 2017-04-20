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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вертолёты и самолёты примут участие в параде Победы в Новосибирске

Есть вероятность, что в пролете во время парада примет участие авиационная техника времен Великой Отечественной войны.

Вертолёты и самолёты примут участие в параде Победы в Новосибирске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО, полковника Ярослава Рощупкина.

«Авиация ЦВО примет участие в Парадах Победы 9 мая в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Самаре. Вертолеты будут двигаться на высоте 150−200 м, самолеты — на высоте 300−450 м. Интервал между воздушными шеренгами во время прохождения над трибунами составит 40 секунд», — заявил представитель Минобороны.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска заявляла о вероятности пролета авиационной техники времен Великой Отечественной войны.

В рамках празднования 9 мая новосибирским ветеранам оплатят и проезд к местам боев. 26 участников войны уже готовятся к поездкам. Всем, как и в прошлом году в преддверии праздника, на дом доставят подарки по пять тысяч рублей из областного бюджета, лично в руки.

Сам парад Победы пройдет 9 мая в 10 утра. Репетиции пройдут 3 мая вечером и 6 мая утром. Движение по Красному проспекту будут перекрывать. В параде запланировано участие авиатехники — вполне возможно, самолетов времен Великой Отечественной войны: с реставраторами сейчас ведут переговоры. Главные гости праздника на центральной площади города — новосибирские ветераны, участники Великой Отечественной войны. В области их чуть более двух тысяч.

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