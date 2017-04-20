Подземный переход у «Арены Омск» распишет омский художник

Как сообщает омская мэрия, работы выполняются в две смены — с 05:00 до 22:00. Кроме того, специалисты предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» моют и красят парапеты, перила, поручни, различные ограждения, столбы наружного освещения и так далее.

«Мы обслуживаем 42 объекта: шесть мостов, 12 путепроводов, 20 подземных и два наземных пешеходных перехода, один пешеходный мост и одну подпорную стенку. Работаем с заметным опережением графика. Так, Юбилейный, Комсомольский и Ленинградский мосты будут готовы уже до конца текущей недели, хотя плановый срок — 1 мая», — сообщила директор учреждения Галина Зурнаджан.

Кроме того, этой весной специалистам удалось не допустить подтопления закрепленных объектов и избежать внештатных ситуаций. Так, несмотря на то, что 15 подземных пешеходных переходов находятся в зоне риска, подтоплений талыми водами не зафиксировано.