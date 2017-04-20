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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Какой будет погода в Башкирии на майские праздники

Синоптики дали первый прогноз.

Пожалуй, каждый житель Башкирии готовится к майским праздникам. Кто-то планирует поехать в другой город, кто-то — на шашлыки. Но какой же будет погода в первые майские праздники. Синоптики дали первый прогноз.

Так, в субботу в Уфе установится теплая, солнечная погода с температурой под +22. Дождя не будет. В воскресенье вновь будет тепло, но на небе появятся первые облака. В День весны чуть похолодает, до +16 и пройдут дожди.

День Победы в столице Башкирии будет прохладным — около +12 и облачно, в еще один выходной день, 8 мая, будет еще холоднее — до +7 и дождь.

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