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06:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Городские власти рассчитывают, что на субботник выйдет свыше 30 тысяч хабаровчан

По информации мэрии, в общегородском субботнике планируют принять участие свыше 31 тысячи хабаровчан. Горожане будут наводить порядок во дворах 22 апреля.

Отмечается, что наиболее активное участие в субботнике примут жители Краснофлотского и Железнодорожного районов. В первом на уборку территории собираются выйти более 9100 человек, во втором — 8500 человек.

Ряд мероприятий во время субботника проведут предприятия благоустройства, ТСЖ и ЖСК. В частности, будет организован ямочный ремонт дорожного покрытия на 1100 кв. м, заливка трещин — на 1200 кв.м. Работники собираются очистить свыше 1070 тысяч кв. м. газонов и почти 700 тысяч кв. м автомагистралей.

Также 22 апреля отремонтируют 21 контейнерную площадку, 19 детских и спортивных площадок. В более чем 1200 дворах наведут порядок, очистят 85 бесхозных территорий. Мусор планируют вывезти с 26 стихийных свалок. Всего в работе задействуют около 340 единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Напомним, общерегиональный субботник пройдет 29 апреля.

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