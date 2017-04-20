МЧС вновь не будет брать пробы воздуха в Омске

Вчера вечером и сегодня ночью омичи вновь вынуждены были дышать этилмеркаптаном. Уже ставший знакомым неприятный химический запах разнесся, как обычно, по Нефтяникам, Левому берегу, «ароматы» достигли и центральных улиц города.

Однако в ГУ МЧС по Омской области заявили порталу Om1.ru, что им не поступало ни одной жалобы от омичей на неприятные запахи. Брать пробы воздуха на обнаружение вредных веществ сотрудники ведомства не будут.

Пресс-служба ГУ МЧС:

— Сообщений от омичей из-за запахов у нас нет. У нас есть автомобиль специализированной пожарно-спасательной части, который некоторые виды измерений может проводить, но в этом случае измерения мы не берем. Если происходит какая-то ЧС, мы реагируем и выезжаем.

Напомним, последний раз запах остро ощущался 11—12 апреля . Тогда в ГУ МЧС не брали пробы, объяснив, что химический запах стоит из-за штиля.

«Ароматы» этилмеркаптана регулярно появляются с 8 марта. По факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Однако пока ни Следственный комитет, ни МЧС, ни Росприроднадзор, ни Минприроды так и не назвали подозреваемого, хотя с момента появления химического запаха прошло полтора месяца.