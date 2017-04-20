МЧС вновь не будет брать пробы воздуха в Омске
Ведомство сообщило, что сообщений о запахах не поступало.
Ведомство сообщило, что сообщений о запахах не поступало.
Вчера вечером и сегодня ночью омичи вновь вынуждены были дышать этилмеркаптаном. Уже ставший знакомым неприятный химический запах разнесся, как обычно, по Нефтяникам, Левому берегу, «ароматы» достигли и центральных улиц города.
Однако в ГУ МЧС по Омской области заявили порталу Om1.ru, что им не поступало ни одной жалобы от омичей на неприятные запахи. Брать пробы воздуха на обнаружение вредных веществ сотрудники ведомства не будут.
— Сообщений от омичей
Напомним, последний раз запах остро ощущался
«Ароматы» этилмеркаптана регулярно появляются с 8 марта. По факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Однако пока ни Следственный комитет, ни МЧС, ни Росприроднадзор, ни Минприроды так и не назвали подозреваемого, хотя с момента появления химического запаха прошло полтора месяца.