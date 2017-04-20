От Омска опять завоняло
Сегодня, 20 апреля, в Омске вновь появился уже ставший привычным горожанам запах этилмеркаптана.
Сегодня, 20 апреля, в Омске вновь появился уже ставший привычным горожанам запах этилмеркаптана.
В частности, на вонь жалуются жители Нефтяников, которые отмечают, что миазмы от воздуха в городе начали исходить еще вчера, в среду, вечером. Сегодня же запах начал распространяться и в центр города. Сейчас в Омске ветер
Напомним, выяснение источника выбросов сейчас находится на стадии привлечения федерального Министерства природных ресурсов и экологии, у главы которого губернатор Назаров попросил содействия в увеличении измерительного оборудования и расширения перечня контролируемых веществ.
Напомним, на запах газа омичи жаловались почти весь март, прожив без посторонних примесей ишь последние полторы недели месяца. После этого элитмеркаптан вернулся вновь.