От Омска опять завоняло

В частности, на вонь жалуются жители Нефтяников, которые отмечают, что миазмы от воздуха в городе начали исходить еще вчера, в среду, вечером. Сегодня же запах начал распространяться и в центр города. Сейчас в Омске ветер северо-восточный, скоростью 2 м/с.

Напомним, выяснение источника выбросов сейчас находится на стадии привлечения федерального Министерства природных ресурсов и экологии, у главы которого губернатор Назаров попросил содействия в увеличении измерительного оборудования и расширения перечня контролируемых веществ.