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07:23 (мск), источник: СуперОмск

От Омска опять завоняло

Сегодня, 20 апреля, в Омске вновь появился уже ставший привычным горожанам запах этилмеркаптана.

В частности, на вонь жалуются жители Нефтяников, которые отмечают, что миазмы от воздуха в городе начали исходить еще вчера, в среду, вечером. Сегодня же запах начал распространяться и в центр города. Сейчас в Омске ветер северо-восточный, скоростью 2 м/с.

Напомним, выяснение источника выбросов сейчас находится на стадии привлечения федерального Министерства природных ресурсов и экологии, у главы которого губернатор Назаров попросил содействия в увеличении измерительного оборудования и расширения перечня контролируемых веществ.

Напомним, на запах газа омичи жаловались почти весь март, прожив без посторонних примесей ишь последние полторы недели месяца. После этого элитмеркаптан вернулся вновь.

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