Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
СМИ: глава СНБО Украины госпитализирован с сомнительным диагнозом
КНДР превратила танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Резкое ухудшение ситуации»: NYT о бомбардировщиках РФ возле США
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
07:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Спектакль Башкирского театра оперы и балета «Геракл» выиграл две «Золотых маски»

Специального приза главной театральной премии страны удостоен дирижер Артем Макаров и певица Диляра Идрисова.

В минувшую среду в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей самой престижной театральной премии страны — «Золотая маска».

Башкирский театр оперы и балета впервые претендовал сразу на пять наград престижной премии — он был номинирован в категории «Опера» за два спектакля — «Геракл» Георга Фридриха Генделя и «Орлеанская дева» Чайковского.

Также на премии претендовали дирижер-постановщик «Геракла» Артем Макаров и солистки Надежда Бабинцева (заглавная партия в опере «Орлеанская дева») и Диляра Идрисова (роль Иолы в опере «Геракл»).

В итоге уфимцы получили два «Специальных приза» за барочную оперу «Геракл», которая прежде в нашей стране никогда не ставилась. Награды вручили дирижеру Артему Макарову и исполнительнице одной из главных партий в опере «Геракл» Диляре Идрисовой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Ваше уподобие! Lexus представил обновленный NX
Самая старая в мире горилла отметила 60-летие
Ваше уподобие! Lexus представил обновленный NX
СМИ: РФ отказалась от участия в коалиции по Сирии под эгидой США
Тиллерсон: ядерная сделка с Ираном потерпела неудачу
Туристам могут возвращать деньги за путевки на курорты РФ
Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении КНДР
В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего
Оскорбивший Путина журналист уволен из Fox News
Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов
Спорт
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов «Ювентус» так и не пропустил от сине-гранатовых ни одного мяча в двух матчах и выбил каталонский клуб из ЛЧ
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь