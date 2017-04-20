Спектакль Башкирского театра оперы и балета «Геракл» выиграл две «Золотых маски»

В минувшую среду в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей самой престижной театральной премии страны — «Золотая маска».

Башкирский театр оперы и балета впервые претендовал сразу на пять наград престижной премии — он был номинирован в категории «Опера» за два спектакля — «Геракл» Георга Фридриха Генделя и «Орлеанская дева» Чайковского.

Также на премии претендовали дирижер-постановщик «Геракла» Артем Макаров и солистки Надежда Бабинцева (заглавная партия в опере «Орлеанская дева») и Диляра Идрисова (роль Иолы в опере «Геракл»).

В итоге уфимцы получили два «Специальных приза» за барочную оперу «Геракл», которая прежде в нашей стране никогда не ставилась. Награды вручили дирижеру Артему Макарову и исполнительнице одной из главных партий в опере «Геракл» Диляре Идрисовой.