Спектакль Башкирского театра оперы и балета «Геракл» выиграл две «Золотых маски»
Специального приза главной театральной премии страны удостоен дирижер Артем Макаров и певица Диляра Идрисова.
Специального приза главной театральной премии страны удостоен дирижер Артем Макаров и певица Диляра Идрисова.
В минувшую среду в Музыкальном театре им. Станиславского и
Башкирский театр оперы и балета впервые претендовал сразу на пять наград престижной премии — он был номинирован в категории «Опера» за два спектакля — «Геракл» Георга Фридриха Генделя и «Орлеанская дева» Чайковского.
Также на премии претендовали
В итоге уфимцы получили два «Специальных приза» за барочную оперу «Геракл», которая прежде в нашей стране никогда не ставилась. Награды вручили дирижеру Артему Макарову и исполнительнице одной из главных партий в опере «Геракл» Диляре Идрисовой.