Как московские власти успокаивали жителей «хрущевок»

Источник: Агентство «Москва»

При этом Госдума уже в четверг 20 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек. Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошли слушания в пяти районах. Обручево

Источник: Агентство «Москва»

На встречу с главой управы районы Обручевский Вячеславом Хизирьяновым собралось несколько десятков человек. Проблем с входом в здание управы или зал не было. В этом районе Москвы остались блочные пятиэтажки серии I-510, которые, по данным РБК, будут сноситься в первую очередь. Муниципальный депутат Татьяна Федосеева рассказала Би-би-си, что многие дома в этом районе находятся в действительно плохом состоянии. «Ну строится дом, это будет современный дом»

Источник: Агентство «Москва»

В двух домах просто вода в подвале. Они явно не подлежат капитальному ремонту. С ними что-то надо делать. Татьяна Федосеева Муниципальный депутат

По ее словам, в большинстве своем жители района поддерживают снос домов. Участники собрания в большинстве также не возражали против реновации, но их волновали конкретные вопросы о переселении. В первую очередь их интересовало, куда их переселят и где будут стартовые площадки для начала строительства. По словам одного из жителей, в районе осталось порядка 17 пятиэтажек.

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Глава управы района на большинство этих вопросов ответить не смог. Хизирьянов заявил, что сейчас обсуждаются общие принципы работы программы, а с жителями еще проведут встречи, на которых обсудят детали. По его словам, стартовые площадки для строительства еще не выбраны. Но чиновник уверял, что для переселения всех жителей района их нужно две-три. Он также убеждал жителей, что переезд состоится в рамках Обручевского района или соседних. «Какие квартиры вообще предоставляются по программе переселения? Ну строится дом, это будет современный дом, — рекламировал программу реновации глава управы. — Какие-нибудь проектные решения тоже должны быть. Это будет квартира полностью готовая к заселению, отделана. По последней информации, качество отделки даже будет выше, чем в прошлой программе». «Откуда стартовые площадки возьмутся, где адреса?» Чиновник заявил, что голосование жителей домов за включение их в программу начнется, по предварительным данным, 15 мая и будет длиться до 1 июля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в Госдуме, объяснял, что голосование жителей начнется уже после того, как власти Москвы составят примерные списки домов, которые должны войти в программу. Пока эти списки так и не составлены. «Когда человек начинает голосовать на разного рода сайтах или в МФЦ (Многофункциональный центр предоставления госуслуг — Би-би-си), то нужно же понимать всем тем, кто попадает в эти вещи, откуда стартовые площадки возьмутся, где адреса?», — поинтересовалась у Хизирьянова одна из жительниц. «Именно по площадкам трудно сказать. Никто не скажет, что дом 32/2 куда поедет. Границы района проживания. Однозначно границы района проживания. Ни другой округ, ни через округ. Только если вы сами изъявите такое желание», — попытался успокоить ее глава управы.

Источник: Агентство «Москва»

Вопросы жильцов остались без ответов Не знал Хизирьянов и какая доля жителей должна проголосовать за снос дома, чтобы он вошел в программу. По его мнению, должно быть подавляющее большинство. В самом законопроекте о сносе пятиэтажек, который внесен в Госдуму, это не прописано.

По словам главы управы, через какое-то время после того, как жители дома проголосуют за снос, им предложат варианты для переселения. Один ли или несколько — Хизирьянов не знает. Он лишь отметил, что жителям пятиэтажек, которые снесли в рамках первой программы, предлагали несколько вариантов. Возможно, и в этот раз будет то же самое, полагает чиновник. При этом глава управы не ответил на вопрос одного из жителей, смогут ли жильцы дома отказаться от участия в программе, если им не понравятся варианты переселения. Законопроект о сносе пятиэтажек этого не предполагает. Женщина, присутствовавшая на обсуждении, рассказала, что жители одного из домов написали в управу письмо. В нем говорилось, что они согласны на переселение, но хотят остаться в своем районе. Они даже предложили стартовые площадки для строительства домов для переселенцев. Федосеева собирала подписи жителей под этим письмом. По ее словам, в большинстве своем жители его поддерживали, хотя некоторые и отказывались. Хизирьянов никак на предложения жителей не отреагировал. Из его слов не стало ясно, учтут ли эти предложения власти. Федосеева опасается, что жители района заплатят большую цену за реновацию. В Обручевском районе уже снесли много пятиэтажек в рамках первой волны. На их месте построены высотные дома, а инфраструктура района уже плохо это выдерживает, отмечает депутат.

Источник: РИА "Новости"

Марфино На слушания в управу пришло столько людей, что «очередь на вход растянулась на квартал», рассказала Би-би-си жительница района Марфино Марина Перелешина. Здание управы района, по ее словам, было переполнено, причем, она уверена, что часть мест внутри заняла проплаченная массовка — эти люди не говорили, в каком доме и на какой улице они живут.

«Я пробралась внутрь, призывала всех встать, один мужчина встал и сказал: «Давайте уйдем, там же люди стоят на улице, это наши соседи», — добавила Перелешина. По ее словам, жители, не попавшие на слушания, кричали главе управы района Любови Сабирзяновой «хоть вышли бы и поговорили». «Люди, которые остались на улице, стучали в окна, но начальник не вышла. Мы принесли список вопросов на листе, хотели его отдать замглавы управы, но он сказал: “Восемь часов, время приема закончилось”. И ушел. Абсолютно хамское отношение к людям», — резюмировала Перелешина. По ее словам, есть «шикарные проекты реконструкции» пятиэтажек, а в квартале, где живет сама Перелешина, нет ни одного ветхого, ни одного аварийного и ни одного панельного дома. «У нас район на третьем месте в Москве по капитализации квартир — кирпичные дома, потолки три метра десять сантиметров», — объяснила Перелешина. Савеловский «Происходило вешание лапши и успокоение граждан, непонятно на чем основанное, — рассказала Би-би-си москвичка из Савеловского района по имени Людмила. — Пришло много людей, глава управы говорит, что все будет нормально, что только с согласия людей снос, а люди спрашивают: так где это в законе?» Внятного объяснения в ответ граждане, по ее словам, не получили. «Они (власти — Би-би-си) впервые увидели жителей, которые против, ходят-то обычно бабушки, — отметила Людмила. — Но власти же мастера лить воду — говорят, что новое жилье будет в том же районе, их спрашивают — когда? Стройплощадок же нет. Они говорят, что все будет хорошо». Жительница Савеловского отметила, что у нее самой «огромная квартира в кирпичном доме», которую она считает «лучшим вариантом в районе». Людмила подчеркнула, что на слушания пришли в основном собственники квартир и никакой массовки не было. Мероприятие проводилось в актовом зале школы, и о месте проведения слушаний жители узнали за несколько часов до их начала, рассказала она: «Мы думали, что путают специально, чтобы поменьше людей пришло. Но толпа была и на улице». При этом слушания, по словам Людмилы, прошли «бурно, с криками, но без мордобоя».

Источник: Агентство «Москва»

Ростокино Жительница Ростокино Лина Савина в беседе с Би-би-си отметила, что людей на слушания пришло очень много: «Проходили они в здание школы, народ, который не попал внутрь, требовал, чтобы человек из управы, который все объяснял, вышел на улицу». У Савиной, как она призналась, сложилось впечатление, что вопрос о сносе хрущевских пятиэтажек уже решен. «Мне не понравились анкеты с вопросом “как вы относитесь в целом к реновации — за или против?” В этом есть некий обман», — заявила она, отметив, что есть люди, поддерживающие обновление жилого фонда, но не желающие переезжать из своих квартир в другую часть района. Вопросы на слушаниях, как рассказала Савина, касались, в основном сноса сталинских пятиэтажных домов с трехметровыми потолками. Представитель управы, по ее словам, сказал, что решать будут жители этих домов. «Но получается, что если ваш дом попадает в квартал под реновацию, то его снесут, — подчеркнула Савина. — Дядька этот [из управы] вызывал жуткое раздражение, говорил ерунду всякую, что закона нет, что не можем ничего сказать. Какие преимущества у новых домов? Яркие фасады, пандусы. Безобразно». Переезжать из своего дома жительница Ростокино не хочет. «Например, моя квартира стоит 6,5 миллионов рублей, а меня отправят в другую на выселки, стоимостью в 3 миллиона. Меня это не устраивает». Она полагает, что понятие «переселение в рамках района» довольно размыто. «Я живу на ВДНХ, на улице Сергея Эйзенштейна, прямо возле выставки (ВДНХ), но район Ростокино — это и Свиблово, переезжать в промзоны не хочу», — поясняет она.

Источник: Агентство «Москва»

Филевский парк Местные представители власти растерялись от количества народу, который пришел на слушания, отметил в разговоре с Би-би-си житель района Филевский парк Вадим Коровин. По его оценкам, в актовом зале школы, где проходило мероприятие, собралось около 200 человек, и многие уходили, увидев, что места для них нет: «Я втискивался в актовый зал школы, принесли дополнительные стулья, но все не поместились все равно».

Коровин отметил, что в его районе 147 пятиэтажек, но что попадает под снос — не ясно. Законопроект же гласит — если квартал сносят по решению исполнительной власти, то весь, подчеркнул он. «Острые вопросы задавали — о праве на землю, о частной собственности, о том, почему должны переселяться и соглашаться сейчас, — рассказал Коровин. — На смех подняли слова про переселение “максимум в соседний район” — по соседству с Филевским парком район Кунцево, к нему относится поселок Рублево, расположенный за МКАД». Коровин недоволен тем, что в законе нет ни слова о способах узнать мнение жителей: «То, что обещает Собянин на словах, — это только слова. Давайте говорить прямо — законопроект нам протаскивают фиговый». По мнению активиста, документ нарушает ст. 35 конституции о том, что право частной собственности охраняется законом: «Реновация в таком виде — это не совсем улучшение жилищных условий». Впрочем, Коровин согласился, что управа предложила интересные площадки для переезда — например, набережная Москвы-реки, рядом с Западным портом: «Кто-то из моих соседей ждет этого сноса, чтобы переселиться, мнений много, надо полноценно преподнести людям информацию и после этого измерять общественное мнение».

Источник: Агентство «Москва»

За что критикуют закон о сносе пятиэтажек О планах снести все оставшиеся в Москве пятиэтажки в феврале этого года на встрече с президентом России Владимиром Путиным объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже в начале марта в Госдуму был внесен законопроект о сносе пятиэтажек. В начале апреля Собянин представил программу сноса пятиэтажек в Госдуме. Многие депутаты ее раскритиковали.

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Согласно тексту документа, собственники жилых и нежилых помещений в домах, которые будут включены в план реновации, должны заключить договор о переходе прав собственности. На это им дается 60 дней. Если они этого не сделают, то они будут в судебном порядке лишены права собственности на квартиру в «хрущевке». Оспорить это решение будет невозможно. Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявляла, что это лишает москвичей права на судебную защиту. Комитет, возглавляемый Хованской, порекомендовал его доработать, в том числе и в этой части. Еще один пункт законопроекта, который вызвал критику депутатов, — это предоставление жителям «равнозначного» жилья, а не «равноценного». За последние полтора месяца в Москве появились сообщества жителей пятиэтажек, выступающих против сноса. Чаще всего это жители кирпичных домов в хорошем состоянии, которые не хотят потерять свою недвижимость. Но среди них есть и те, кто боится, что их права при переселении нарушат, а их самих выселят в жилье в отдаленных районах. По данным РБК, правительство поддержало законопроект, но рекомендовало его доработать, в первую очередь в вопросах перехода прав собственности на квартиру в сносимом доме — как раз в том вопросе, который вызвал критику депутатов и самих жильцов. В проекте заключения Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, по данным «Ведомостей», законопроект также критикуют. Основная претензия как раз касается принудительного лишения прав собственности тех, кто не хочет переезжать. Не устроило представителей Совета, как и депутатов, и фраза о «равнозначном» жилье.