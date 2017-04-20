На залежи тротила на Красноуральском химзаводе обратили внимание силовики
Сегодня завод планируют посетить представители Ростехнадзора.
Сегодня завод планируют посетить представители Ростехнадзора.
Уральский город Красноуральск сегодня, 20 апреля, планируют посетить сотрудники Ростехнадзора после публикации видео в Сети об утечке токсичного вещества на территории заброшенного химзавода. Ситуацией заинтересовались и в региональном УФСБ, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Представитель силового ведомства вчера нагрянул на Красноуральский химзавод вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом корреспонденту «АиФ-Урал» рассказал местный активист Дмитрий Ивашевский, до этого отправивший в управление Федеральной службы безопасности видео с остатками тротила на территории завода.
«Меня отвезли в полицию, где я дал показания, а после этого с сотрудником силового ведомства мы прошлись по территории завода, где я снимал видео. Видео я снимал позавчера, но куски тротила так и остались лежать на прежнем месте. Их взяли на химический анализ. Сегодня около полудня на завод должны приехать представители Ростехнадзора», — сообщил корреспонденту «АиФ-Урал» Дмитрий Ивашевский.
Помимо этого в отстойных хранилищах на заводе произошла утечка опасного вещества мононитротолуола, которое используется при производстве взрывчатки. На территории завода было 10 таких цистерн, но осталось всего три. В одном из них произошла утечка, остальные 7 цистерн были демонтированы, но без соблюдения техники безопасности. В результате рядом образовалось целое кислотное озеро.
Еще на одном видео Ивашевского на заводе порезали аппараты нитрования толуола. Большие оранжевые глыбы на записи это содержимое аппаратов. По словам бывшего технолога
В прошлом году на Красноуральском химзаводе произошел пожар цистерн с кислотой. После проверки прокуратуры на территории завода нашли более 60 тонн тротила. По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). В качестве подозреваемой Следственный комитет привлек бывшую владелицу производства Ларису Губайдуллину.
Сейчас цеха на территории завода распроданы через торги на аукционе частным владельцам и происходит демонтаж оборудования. Однако без соблюдения техники безопасности. В результате чего на территории завода уже не первый раз происходило возгорание химических веществ.
Ранее представитель президента РФ по экологии Сергей Иванов заявил, что взрывоопасную территорию завода должны охранять бойцы Росгвардии.