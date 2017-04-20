На залежи тротила на Красноуральском химзаводе обратили внимание силовики

Уральский город Красноуральск сегодня, 20 апреля, планируют посетить сотрудники Ростехнадзора после публикации видео в Сети об утечке токсичного вещества на территории заброшенного химзавода. Ситуацией заинтересовались и в региональном УФСБ, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Представитель силового ведомства вчера нагрянул на Красноуральский химзавод вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом корреспонденту «АиФ-Урал» рассказал местный активист Дмитрий Ивашевский, до этого отправивший в управление Федеральной службы безопасности видео с остатками тротила на территории завода.

«Меня отвезли в полицию, где я дал показания, а после этого с сотрудником силового ведомства мы прошлись по территории завода, где я снимал видео. Видео я снимал позавчера, но куски тротила так и остались лежать на прежнем месте. Их взяли на химический анализ. Сегодня около полудня на завод должны приехать представители Ростехнадзора», — сообщил корреспонденту «АиФ-Урал» Дмитрий Ивашевский.

Помимо этого в отстойных хранилищах на заводе произошла утечка опасного вещества мононитротолуола, которое используется при производстве взрывчатки. На территории завода было 10 таких цистерн, но осталось всего три. В одном из них произошла утечка, остальные 7 цистерн были демонтированы, но без соблюдения техники безопасности. В результате рядом образовалось целое кислотное озеро.

Еще на одном видео Ивашевского на заводе порезали аппараты нитрования толуола. Большие оранжевые глыбы на записи это содержимое аппаратов. По словам бывшего технолога инженера-технолога завода Татьяны Еремеевой, это щелоки с высокой концентрацией тротила.

В прошлом году на Красноуральском химзаводе произошел пожар цистерн с кислотой. После проверки прокуратуры на территории завода нашли более 60 тонн тротила. По факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). В качестве подозреваемой Следственный комитет привлек бывшую владелицу производства Ларису Губайдуллину.

Сейчас цеха на территории завода распроданы через торги на аукционе частным владельцам и происходит демонтаж оборудования. Однако без соблюдения техники безопасности. В результате чего на территории завода уже не первый раз происходило возгорание химических веществ.

Ранее представитель президента РФ по экологии Сергей Иванов заявил, что взрывоопасную территорию завода должны охранять бойцы Росгвардии.