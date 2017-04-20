В Уфе пройдут учения по эвакуации людей из зоны паводка

Отработка первого элемента практических мероприятий тренировки состоится сегодня, в 11.30, по адресу: ул. Бол. Шерстомойная, 40 (микрорайон Нижегородка). Здесь будет производиться посадка «эвакуируемого» из зоны подтопления населения, в частности будет использован автотранспорт повышенной проходимости. Второй элемент — перевозка граждан в пункт временного размещения (ул. 8 Марта, 6) и их заселение, сообщили в городской «Службе спасения 112».