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07:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдут учения по эвакуации людей из зоны паводка

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. 20 апреля Уфа примет участие в командно-штабных учениях, проводимых МЧС России. Учения направлены на подготовку к предстоящему половодью.

Источник: РИА "Новости"

Отработка первого элемента практических мероприятий тренировки состоится сегодня, в 11.30, по адресу: ул. Бол. Шерстомойная, 40 (микрорайон Нижегородка). Здесь будет производиться посадка «эвакуируемого» из зоны подтопления населения, в частности будет использован автотранспорт повышенной проходимости. Второй элемент — перевозка граждан в пункт временного размещения (ул. 8 Марта, 6) и их заселение, сообщили в городской «Службе спасения 112».

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