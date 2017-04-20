Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Путин уличил Кадырова во лжи
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Что делать, если пришла опека
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
12:54 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На 30 станциях метро установили красные ящики для обратной связи

Пассажиры могут оставить обращение и свои контакты в таком ящике. Метрополитен обязательно даст на каждое письмо официальный ответ.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях (список смотрите ниже) установили 47 таких ящиков. Для удобства пассажиров к ним прикреплены отрывные листы. В специальных графах можно оставить пожелание или предложение, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции.

Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ.
Пресс-служба московского метрополитена

«Создание нового удобного канала связи позволит реализовывать наиболее интересные предложения граждан и получать отклик на действующие пассажирские сервисы», — сообщили в пресс-службе подземки.

В пресс-службе добавили, что работа с обращениями будет вестись ежедневно. «В случае необходимости старший билетный кассир своевременно предоставит пассажирам новый блокнот для записей», — подчеркнули в пресс-службе.

Задать вопрос о работе московской подземки можно также на стойках «Живое общение». Они работают на 12 станциях метро и на пяти станциях МЦК. Сотрудники помогут построить маршрут, расскажут о тарифах на проезд и пересадках на наземный транспорт. Оставить обращение по всем видам городского транспорта можно через контакт-центр по телефону: 8 (495) 539−54−54 или 3210 (с мобильного телефона), а также на сайте transport.mos.ru.

На каких станциях установили красные ящики для обратной связи:

  • — «Речной вокзал»;.
  • — «Водный стадион»;.
  • — «Войковская»;.
  • — «Технопарк»;.
  • — «Каширская» (Замоскворецкая линия);.
  • — «Каширская» (Каховская линия);.
  • — «Кантемировская»;.
  • — «Царицыно»;.
  • — «Орехово»;.
  • — «Домодедовская»;.
  • — «Красногвардейская»;.
  • — «Алма-Атинская»;.
  • — «Планерная»;.
  • — «Сходненская»;.
  • — «Тушинская»;.
  • — «Спартак»;.
  • — «Щукинская»;.
  • — «Октябрьское Поле»;.
  • — «Беговая»;.
  • — «Улица 1905 года»;.
  • — «Баррикадная»;.
  • — «Пушкинская»;.
  • — «Кузнецкий Мост»;.
  • — «Пролетарская»;.
  • — «Волгоградский проспект»;.
  • — «Текстильщики»;.
  • — «Кузьминки»;.
  • — «Лермонтовский проспект»;.
  • — «Жулебино»;.
  • — «Котельники».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
CNN узнал о переброске сирийской авиации ближе к военной базе РФ
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременности
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь