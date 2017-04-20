На 30 станциях метро установили красные ящики для обратной связи

На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях (список смотрите ниже) установили 47 таких ящиков. Для удобства пассажиров к ним прикреплены отрывные листы. В специальных графах можно оставить пожелание или предложение, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции.

Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ.

«Создание нового удобного канала связи позволит реализовывать наиболее интересные предложения граждан и получать отклик на действующие пассажирские сервисы», — сообщили в пресс-службе подземки.

В пресс-службе добавили, что работа с обращениями будет вестись ежедневно. «В случае необходимости старший билетный кассир своевременно предоставит пассажирам новый блокнот для записей», — подчеркнули в пресс-службе.

Задать вопрос о работе московской подземки можно также на стойках «Живое общение». Они работают на 12 станциях метро и на пяти станциях МЦК. Сотрудники помогут построить маршрут, расскажут о тарифах на проезд и пересадках на наземный транспорт. Оставить обращение по всем видам городского транспорта можно через контакт-центр по телефону: 8 (495) 539−54−54 или 3210 (с мобильного телефона), а также на сайте transport.mos.ru.

На каких станциях установили красные ящики для обратной связи: