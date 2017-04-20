На 30 станциях метро установили красные ящики для обратной связи

На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий установили ящики для обратной связи. Пассажиры теперь могут в них оставлять предложения и пожелания по работе подземки. Красные ящики, оформленные в фирменном стиле «Московского транспорта», можно увидеть в кассовых залах. Всего на 30 станциях (список смотрите ниже) установили 47 таких ящиков. Для удобства пассажиров к ним прикреплены отрывные листы. В специальных графах можно оставить пожелание или предложение, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции.
Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ.
Пресс-служба московского метрополитена
«Создание нового удобного канала связи позволит реализовывать наиболее интересные предложения граждан и получать отклик на действующие пассажирские сервисы», — сообщили в пресс-службе подземки.
В пресс-службе добавили, что работа с обращениями будет вестись ежедневно. «В случае необходимости старший билетный кассир своевременно предоставит пассажирам новый блокнот для записей», — подчеркнули в пресс-службе.
Задать вопрос о работе московской подземки можно также на стойках «Живое общение». Они работают на 12 станциях метро и на пяти станциях МЦК. Сотрудники помогут построить маршрут, расскажут о тарифах на проезд и пересадках на наземный транспорт. Оставить обращение по всем видам городского транспорта можно через контакт-центр по телефону: 8 (495) 539−54−54 или 3210 (с мобильного телефона), а также на сайте transport.mos.ru.
На каких станциях установили красные ящики для обратной связи:
- — «Речной вокзал»;.
- — «Водный стадион»;.
- — «Войковская»;.
- — «Технопарк»;.
- — «Каширская» (Замоскворецкая линия);.
- — «Каширская» (Каховская линия);.
- — «Кантемировская»;.
- — «Царицыно»;.
- — «Орехово»;.
- — «Домодедовская»;.
- — «Красногвардейская»;.
- — «Алма-Атинская»;.
- — «Планерная»;.
- — «Сходненская»;.
- — «Тушинская»;.
- — «Спартак»;.
- — «Щукинская»;.
- — «Октябрьское Поле»;.
- — «Беговая»;.
- — «Улица 1905 года»;.
- — «Баррикадная»;.
- — «Пушкинская»;.
- — «Кузнецкий Мост»;.
- — «Пролетарская»;.
- — «Волгоградский проспект»;.
- — «Текстильщики»;.
- — «Кузьминки»;.
- — «Лермонтовский проспект»;.
- — «Жулебино»;.
- — «Котельники».