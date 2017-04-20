Более тысячи праздничных плакатов украсят город к 9 Мая

Более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни «День Победы»: «Этот день мы приближали как могли…».

Как рассказали в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города, москвичи увидят черно-белые портреты военачальников — маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова, генерала армии Алексея Антонова и других.

Для тематического оформления используют различные рекламные конструкции, большая часть из них (800 штук) — билборды (три на шесть метров) и сити-форматы (1,2 на 1,8 метра).