Более тысячи праздничных плакатов украсят город к 9 Мая
Москвичи увидят портреты маршалов Победы и кадры военной хроники.
Москвичи увидят портреты маршалов Победы и кадры военной хроники.
Более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.
Как рассказали в
На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни «День Победы»: «Этот день мы приближали как могли…».
Для тематического оформления используют различные рекламные конструкции, большая часть из них (800 штук) — билборды (три на шесть метров) и
«На 130 рекламных щитах можно будет увидеть детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами “Мы наследники Победы”. На 240 плакатах изображены участники акции “Бессмертный полк”», — сообщили в
Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Уже стартовал сбор заявок для участия в бесплатной акции «Голос пассажира». Первые поздравительные ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.