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12:44 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более тысячи праздничных плакатов украсят город к 9 Мая

Москвичи увидят портреты маршалов Победы и кадры военной хроники.

Более 1,1 тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

Как рассказали в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города, москвичи увидят черно-белые портреты военачальников — маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Главного маршала авиации Александра Голованова, адмирала флота Николая Кузнецова, генерала армии Алексея Антонова и других.

На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни «День Победы»: «Этот день мы приближали как могли…».

Для тематического оформления используют различные рекламные конструкции, большая часть из них (800 штук) — билборды (три на шесть метров) и сити-форматы (1,2 на 1,8 метра).

«На 130 рекламных щитах можно будет увидеть детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами “Мы наследники Победы”. На 240 плакатах изображены участники акции “Бессмертный полк”», — сообщили в пресс-службе Департамента.

Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться историями жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Уже стартовал сбор заявок для участия в бесплатной акции «Голос пассажира». Первые поздравительные ролики начнут звучать в коммерческих автобусах с 6 мая.

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