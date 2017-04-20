В Кузбассе будут судить женщину, давшую крупную взятку полицейскому
50-летняя кемеровчанка уже была ранее судима.
50-летняя кемеровчанка уже была ранее судима.
В Кемерове 50-летняя торговка наркотиками пыталась дать полицейскому крупную взятку.
По сообщению
Торговка наркотиками передала полицейскому 150 000 рублей и тут же была задержана. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Дело передано в суд для рассмотрения по существу.