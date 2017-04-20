В Кузбассе будут судить женщину, давшую крупную взятку полицейскому

В Кемерове 50-летняя торговка наркотиками пыталась дать полицейскому крупную взятку.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, обвиняемую задержали в декабре 2016 года в тот момент, когда она продавала наркотики. Женщина обратилась к заместителю руководителя подразделения, чтобы избежать уголовной ответственности. Полицейский предложение отверг и сообщил о нём руководству. Но, несмотря на отказ, женщина продолжала настаивать на даче взятки. Следующая встреча обвиняемой и полицейского прошла под контролем сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

Торговка наркотиками передала полицейскому 150 000 рублей и тут же была задержана. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Дело передано в суд для рассмотрения по существу.