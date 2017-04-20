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07:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столичных больницах 22 апреля стартует акция для ветеранов

Пожилые пациенты смогут получить консультации специалистов и пройти необходимые обследования.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

22 апреля в московских больницах стартует акция для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В течение месяца врачи будут проводить специальные дни открытых дверей и уроки школ здоровья.

Ветеранов северо-запада 22 апреля примут в городской клинической больнице № 52. Консультации проведут терапевты, кардиологи, неврологи, отоларингологи, офтальмологи, хирурги и другие специалисты. Пациенты смогут пройти УЗИ брюшной полости, ЭКГ, сделать эхограмму сосудов и другие обследования. В этот же день пройдет занятие школы здоровья, на котором им расскажут о правильном питании.

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С 24 по 27 апреля для ветеранов прочитают лекции о профилактике неинфекционных заболеваний в госпитале № 3. А в больнице имени братьев Бахрушиных 26 апреля пожилым пациентам расскажут о профилактике инфарктов и инсультов у людей с гипертонической болезнью.

Психиатры, психотерапевты, психологи, терапевты, офтальмологи, стоматологи, гастроэнтерологи и неврологи будут принимать 26 и 27 апреля в научно-практическом психоневрологическом центре имени З. П. Соловьева. В эти же дни в центре пройдут уроки школы здоровья, где специалисты проведут тренинг когнитивных функций: ветераны узнают, как тренировать память, внимание, координацию.

Диагностика и осмотр пожилых пациентов 29 апреля состоится в городской клинической больнице имени С. П. Боткина. Принимать будут терапевт, невролог, отоларинголог, хирург, уролог и гинеколог.

Врачи Морозовской больницы в начале мая проведут дни открытых дверей для детей из семей ветеранов. Акции посвятят разным направлениям: аллергологии-иммунологии, неврологии, хирургии, отоларингологии и офтальмологии.

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