В столичных больницах 22 апреля стартует акция для ветеранов
Пожилые пациенты смогут получить консультации специалистов и пройти необходимые обследования.
Пожилые пациенты смогут получить консультации специалистов и пройти необходимые обследования.
22 апреля в московских больницах стартует акция для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. В течение месяца врачи будут проводить специальные дни открытых дверей и уроки школ здоровья.
Ветеранов
С 24 по 27 апреля для ветеранов прочитают лекции о профилактике неинфекционных заболеваний в госпитале № 3. А в больнице имени братьев Бахрушиных 26 апреля пожилым пациентам расскажут о профилактике инфарктов и инсультов у людей с гипертонической болезнью.
Психиатры, психотерапевты, психологи, терапевты, офтальмологи, стоматологи, гастроэнтерологи и неврологи будут принимать 26 и 27 апреля в
Диагностика и осмотр пожилых пациентов 29 апреля состоится в городской клинической больнице имени С. П. Боткина. Принимать будут терапевт, невролог, отоларинголог, хирург, уролог и гинеколог.
Врачи Морозовской больницы в начале мая проведут дни открытых дверей для детей из семей ветеранов. Акции посвятят разным направлениям: