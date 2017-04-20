Стипендии губернатора Иркутской области получат 60 одаренных детей

Стипендия в размере 24 тысяч рублей присуждена 60-ти одаренным детям и талантливой молодежи Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Сергей Левченко. Общий объем средств из областного бюджета, предусмотренный на выплату стипендий, составил 1,4 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Так, стипендию получат ребята из Саянска, Тулуна, Черемхово, Иркутска, Ангарска, Вихоревки, Усолья-Сибирского, Зимы, Братска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, а также поселков Усть-Ордынский и Белореченский.

«Профессиональную оценку достижений проводила комиссия, утверждённая министерством культуры и архивов Иркутской области. В её состав вошли представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств на территории Иркутской области, а также заслуженные деятели в области культуры и искусства», — отметили в пресс-службе.

Стипендия присуждается с 2001 года. За это время в отборе участвовало около 2 тысяч детей, а победителями стали более 600 молодых талантов.