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07:59 (мск), источник: "Российская газета"

Куда уральцы отправятся отдыхать в майские праздники

В этом году отправиться в путешествие на майские праздники планирует меньшее количество екатеринбуржцев, чем в прошлом. К такому выводу пришли специалисты туристического портала Momondo, сравнившие динамику спроса на поездки в период с 29 апреля по 10 мая 2016-го и 2017 годов.

— Популярность туров снизилась на 10 процентов, при этом за границу в начале мая поедет всего на два процента меньше екатеринбуржцев, чем в 2016-м, а на поездки по стране спрос упал на 19 процентов, — говорит Ирина Рябовол, представитель портала. — Вообще, 56 процентов тех, кто планирует вояж в мае, собираются за рубеж.

В число самых популярных стран для отдыха вошли Италия, Турция, Грузия, Чехия, Испания, Германия, Франция, Таиланд и Армения. Любопытно, что желающих посетить закавказские страны стало значительно больше: на 79 и 47 процентов соответственно по сравнению с прошлым годом. В топ-10 городов попали Тбилиси и Батуми. Столица Армении Ереван также обосновалась в рейтинге — на десятой строчке.

Интерес к странам Закавказья специалисты объясняют тем, что это хорошая альтернатива более дорогим направлениям. Там так же, как Европе, доступны различные форматы отдыха — от треккинга в горах до гастротуризма. К тому же Армению с начала года россияне могут посещать по внутренним общегражданским паспортам.

Мнение

Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма:

— Если говорить о поездках в майские праздники, то однозначно преобладает заграничное направление. Здесь идет существенный рост по сравнению с 2016-м в первую очередь за счет Турции. Кроме того, по некоторым направлениям, например в Грецию, авиакомпании перенесли начало полетов с конца мая на начало. Мы ожидаем большого количества коллективных поездок в Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также по городам Золотого кольца и Челябинской области.

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