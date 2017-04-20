Куда уральцы отправятся отдыхать в майские праздники

— Популярность туров снизилась на 10 процентов, при этом за границу в начале мая поедет всего на два процента меньше екатеринбуржцев, чем в 2016-м, а на поездки по стране спрос упал на 19 процентов, — говорит Ирина Рябовол, представитель портала. — Вообще, 56 процентов тех, кто планирует вояж в мае, собираются за рубеж.

В число самых популярных стран для отдыха вошли Италия, Турция, Грузия, Чехия, Испания, Германия, Франция, Таиланд и Армения. Любопытно, что желающих посетить закавказские страны стало значительно больше: на 79 и 47 процентов соответственно по сравнению с прошлым годом. В топ-10 городов попали Тбилиси и Батуми. Столица Армении Ереван также обосновалась в рейтинге — на десятой строчке.

Интерес к странам Закавказья специалисты объясняют тем, что это хорошая альтернатива более дорогим направлениям. Там так же, как Европе, доступны различные форматы отдыха — от треккинга в горах до гастротуризма. К тому же Армению с начала года россияне могут посещать по внутренним общегражданским паспортам.

Мнение

Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма: