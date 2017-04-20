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08:07 (мск), источник: "Российская газета"

Молодым пенсионерам предложили заняться бизнесом

«Меня зовут Наталья. И я перешагнула тот возраст, когда гражданин в нашей стране “по старой доброй привычке” уже не считается полноценным членом общества, а является “доживающим” элементом».

Источник: "Российская газета"

«Редкие счастливчики, подойдя к этому рубежу, не задают себе сакраментального вопроса: “А что дальше?”. А дальше началась моя новая жизнь. Но узнала я об этом не сразу: сначала мне, как и многим другим, казалось, что жизнь закончилась. На работу никуда не брали. Я, как боец, в своем собственном представлении, не сдавалась: грешила на кризис, на завышенную планку требований… Но и на менее квалифицированную работу не брали тоже: кому нужен бывший директор на посылках?..».

30 лет активной жизни

Историй, подобных той, что рассказала «РГ» Наталья Маслакова, множество: неожиданно потеряв работу в возрасте «сильно за 40» или пережив торжественные проводы на заслуженный отдых, человек нередко испытывает сильный стресс — ломка привычного жизненного уклада и ощущение собственной ненужности никому не на пользу. Кто-то поначалу радуется обретенной свободе: сплю, сколько хочу, читаю, путешествую… Но, как утверждают психологи, период эйфории длится не более двух лет, а потом человек хочет вернуться в общество, вновь обрести социальный смысл жизни.

— Не все готовы хоронить себя на грядках и превращаться в бабушек и дедушек. Люди, рожденные с 1945-го по 1965 год, совершенно не такие, как наши родители. В этом возрасте для них тема работы была уже закрыта. А сейчас, если тебе 50−55, впереди еще 20−30 лет вполне активной жизни, — уверена руководитель центра «Стартап 50+» Лидия Кузнецова.

Убеждать в собственной ценности работодателей, многие из которых уверены, что негласный возрастной ценз для соискателей абсолютно оправдан, — дело неблагодарное. Тем не менее знания, навыки и далеко не исчерпанный потенциал таких людей могут быть востребованы: как считает Лидия Кузнецова, во второй половине жизни самое время заняться бизнесом. Да, решиться на такой шаг боязно: у кого-то был негативный опыт, кто-то просто привык трудиться на благо родной организации, не принимая самостоятельных решений, прочих пугает необходимость регистрировать предприятие, сдавать отчетность и т. д.

— Необязательно создавать масштабный бизнес и покорять мир. Можно начать свое дело мягко: самозанятости, самообеспечения вполне достаточно. То есть человек делает то, что ему нравится, в том режиме, в каком он готов этим заниматься, и при этом зарабатывает, — поясняет эксперт. — Я сама с удивлением узнала: сегодня, с учетом всех внесенных в законы изменений, можно вести на основе патента более 50 видов предпринимательской деятельности. Это колоссальный выбор: высока вероятность, что найдешь то, что тебе подходит. Главное, все очень просто: раз в год покупаешь патент — и на совершенно законных основаниях занимаешься тем, что тебе интересно.

Луковый мармелад удивляет

Юлия Таскина когда-то трудилась в проектной организации, затем четверть века работала в информационно-правовом бизнесе. Когда компания в силу экономических причин это направление деятельности закрыла, Юлия оказалась в растерянности: как зарабатывать на жизнь? Выход подсказало хобби.

— Кулинария с детства была моим увлечением, — рассказывает она. — И еще всегда хотелось разнообразить стол, я очень люблю удивлять оригинальными блюдами. Думаю, и вас сейчас удивлю: сварила луковый мармелад. Это хит французской кухни, обязательно попробуйте!

На вкус хит действительно оказался очень необычным. А Юлия продолжила рассказ о том, как из желания удивлять выросла идея микробизнеса — проведение тематических вечеринок. Не просто накормить гостей заморскими яствами, но и познакомить с элементами культуры той или иной страны, основами языка — в том числе в непосредственном общении с его носителями. Первые опыты вряд ли можно считать коммерческими — в мероприятиях участвовали друзья. Но, по их оценке, арабская, японская, французская вечеринки удались. Сарафанное радио заработало, и теперь у Юлии Таскиной уже есть небольшой пул потенциальных заказчиков. В общем, осталось оформить все официально — и можно ставить бизнес на поток. Кстати, сейчас начинающий предприниматель осваивает рецепты не только новых блюд, но и успешного ведения бизнеса.

— Одно дело готовить для близких, другое — для чужих. Разве так похвалят? — спрашиваю Юлию, уплетая вкуснейший слоеный пирог.

— Ну что вы! Мне всегда особенно нравилось кормить людей незнакомых: так хочется подобраться к их языку и желудку, чтобы как-то раскрасить жизнь. Потому что кулинария — это отдельный мир, в котором так много эмоций, впечатлений, вкусов, запахов. И было бы здорово, если б другие люди тоже побывали в этом мире, пожили в нем.

Необязательно создавать масштабный бизнес и покорять мир: самозанятости вполне достаточно. Человек делает то, что ему нравится, и при этом зарабатывает.

— А по прежней работе не скучаете?

— Что тут поделаешь: скучай не скучай… Одно могу сказать: я ожидала, что придется очень тяжело переносить превращение из топ-менеджера в повара. Но нет: пока мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Конечно, я пересмотрела много объявлений о работе и даже беседовала с работодателями, но в какой-то момент поняла: сидеть в офисе больше не хочу! Лучше по 12 часов у плиты стоять, — говорит Юлия.

Все барьеры — в голове

Наверное, если бы пришлось проводить время за нелюбимым делом — просто потому, что деньги нужно зарабатывать, настроение было бы иным. А выбор вариантов трудоустройства по достижении пенсионного возраста у нас, увы, сужается.

— Очень обидно, когда люди образованные, опытные, компетентные начинают искать неквалифицированную работу, — отмечает Лидия Кузнецова. — Оказывается, ужасно трудно устроиться уборщицей. У нас офис убирала женщина с высшим образованием, так она держалась за это место! Да, тут есть свои плюсы: помыл пол — и свободен. Но свободу можно и самому себе обеспечить. Главное — на это решиться.

Тех, кто решился, пока не так много. Но они есть. И есть истории успеха. Кстати, любопытной статистикой поделились в областном фонде поддержки предпринимательства: среди тех, кто в прошлом году прошел обучение основам ведения бизнеса, было менее десяти процентов людей старше 50 лет. Но зато все они — 100 процентов! — в итоге открыли свое дело. То есть люди зрелого возраста учиться пришли осознанно и у них высокая мотивация.

Вопрос в том, как сделать это явление массовым. К сожалению, обучать пенсионеров бизнесу нигде не готовы: инфраструктура поддержки предпринимательства заточена в основном на молодых, а школы пожилого человека при центрах соцзащиты — на тех, кому за 70. Для них проводят уроки компьютерной грамотности или танцев, организуют интересный досуг, но вопрос трудовой занятости тех, кому за 50, просто не ставится.

— Для стартапа во второй половине жизни есть барьеры, но все они — в голове. Кажется, что нет идей или что не успеешь за молодыми. Если барьеры преодолеть, может получиться что-то интересное. Но для этого требуется совершенно другая жизненная установка, — уверена Лидия Кузнецова.

Проверено на себе

Наталья Маслакова, владелица интернет-магазина по продаже торгового оборудования:

— С чего начинается новая жизнь? У меня — со страха, отчаяния, злости и внутренней вредности — и такая бывает первоначальная мотивация. Мне не хотелось (да и сейчас не хочется) никому ничего доказывать. Просто я хочу жить. Жить хорошо, не будучи полностью зависимой от работодателя и щедрости нашего государства. А еще хочу быть нужной и что-то создавать сама.

Возможности для своего дела я подсмотрела в одной из компаний, куда приходила на собеседование. И начала работать. Сейчас мой бизнес проходит этап становления. Что я вижу в будущем? Что мое дело будет развиваться и расти, а мне позволит учиться и познавать новое. И обрести свободу.

Неправда, что начинать свое дело можно только в молодости. У молодых много энергии и мало опыта, который позволяет видеть опасности и, значит, бояться их. У людей, подошедших к границе 50, возможный недостаток энергии компенсируется опытом и знанием, как нужно поступать, чтобы получить максимальный эффект. Это большое преимущество. Единственное, что мешает людям начинать свое дело после 50, — это ничем не подтвержденная, но прочно вбитая в наши мозги догма, что «уже поздно». В общем, цените себя. Подумайте, что вы умеете и хотите делать, — и делайте. Всем успеха и удачи!

Тем временем.

Все, кто не оставил мечту о самореализации во второй половине жизни, могут обрести новые жизненные установки и получить полезные советы по открытию собственного дела на фестивале «Серебряный стартап», который пройдет 28 апреля в ДК Железнодорожников в Екатеринбурге. Начало регистрации в 9 часов.

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