На Среднем Урале 41 муниципалитет подключился к «Системе-112»

В Свердловской области 41 муниципалитет подключили к Системе единого номера экстренных служб 112. Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова и других крупных городов могут более оперативно сообщать о ДТП, правонарушениях или иных ситуациях, требующих помощи.

Как сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информполитики, «Система-112» работает по принципу «одного окна».

«Уральцам в случае кризисной ситуации не надо будет думать, куда обратиться, по какому номеру звонить. Достаточно набрать номер “112”, и оператор, принявший звонок, не только определит, кому адресовать сообщение, но и единовременно отправит всю информацию необходимым службам оперативного реагирования. Также система проконтролирует, что спецслужбы прибыли на вызов и оказали необходимую помощь», — пояснил заместитель начальника Центра обработки вызовов «Системы-112» Константин Солодовниченко.

Дозвониться до оператора «112» можно не более чем за 20 секунд. При этом абонентов готовы выслушать не только на русском, но и на других языках.

Работа по внедрению единого номера экстренных служб стартовала в Свердловской области в январе. К концу года система пройдет государственную приемку.