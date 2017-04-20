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07:54 (мск), источник: Om1.ru

Молодым ученым Омской области решено увеличить размер премии

Согласно проекту постановления, молодежная премия деятелям науки вырастет в полтора раза.

Этот вопрос обсуждался на заседании регионального кабинета министров под руководством губернатора Виктора Назарова, состоявшемся накануне, 19 апреля. Сейчас без учета налогов размер молодежной премии правительства Омской области деятелям науки равен 58 тысячам рублей.

Как сообщили в облправительстве, было решено увеличить ее до 92 тысяч рублей, утвержден проект постановления о внесении изменений в положение о премии.

Пресс-служба правительства Омской области:

— Губернатор Виктор Назаров утвердил увеличение размера молодежной премии правительства Омской области до 92 тысяч рублей. С учетом налоговых отчислений сумма поощрения начинающих деятелей науки превысит 80 тысяч рублей.

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