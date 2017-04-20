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07:42 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярских гостиницах не осталось свободных мест

Ажиотаж связан со стартовавшим сегодня в столице края XIV экономическим форумом.

Источник: Reuters

У утру четверга большинство гостиниц и отелей Красноярска оказались заняты участниками КЭФ-2017. Как рассказали Newslab.ru в популярных отелях, до 22 апреля включительно в большинстве из них нельзя забронировать номер. Там подтвердили, что такой ажиотаж связан со стартовавшим сегодня в столице края XIV экономическим форумом.

Еще вчера вечером горожане заметили, как гости КЭФа заселялись в номера и апартаменты. Речь идет о местах размещения в центре города, а также на Взлётке, рядом с МВДЦ «Сибирь», где и проходит форум.

Сегодня без предварительной записи номер забронировать в красноярских отелях оказалось практически невозможно: в свободном доступе нет даже дешевых номеров. Однако в некоторых все же остались свободные места, но их ограниченное количество. Например, в гостинице «Октябрьской» на 21 марта есть только два свободных номера, один из которых дорогой «Люкс комфорт».

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