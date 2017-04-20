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07:43 (мск), источник: Вести Приморье

Количество проводимых ПЭТ-исследований увеличат в Приморье

Количество проводимых ПЭТ-диагностик в медицинском центре ДВФУ можно увеличить почти до 1700 исследований. Об этом заявил главврач медучреждения Олег Пак. По его словам, сегодня в медцентре готовы подготовить дополнительных специалистов, которые смогут работать посменно с уже имеющимися радиологами. Но для подготовки специалистов необходимо время — три-четыре месяца. Вице-губернатор Павел Серебряков дал поручение рассчитать увеличение проводимых ПЭТ-исследований до трех тысяч в год.

Вице-губернатор Павел Серебряков провел рабочее совещание по вопросам увеличения количества проводимых ПЭТ-исследований в Медцентре ДВФУ. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, вопросы ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний — в числе приоритетных приморского здравоохранения.

«ПЭТ-КТ дает новые возможности для диагностирования и контроля в онкологии, а значит необходимо увеличение количества проводимых ПЭТ-исследований в сутки с учетом имеющихся возможностей», — подчеркнул Павел Серебряков.

По словам главного врача медицинского центра ДВФУ Олега Пак, увеличить количество исследований реально.

«Учитывая, что сегодня из Хабаровска можно поставлять радиофармпрепараты два раза в сутки, то увеличение количества проводимых ПЭТ-диагностик можно увеличить почти до 1700 исследований», — сообщил он.

Сегодня в Медцентре ДВФУ готовы подготовить дополнительных специалистов, которые смогут работать посменно с уже имеющимися радиологами.

«Для подготовки специалистов необходимо время — это три-четыре месяца. После этого мы будем готовы наращивать плотность исследований», — отметил Олег Пак.

В свою очередь Павел Серебряков дал поручение рассчитать увеличение проводимых ПЭТ-исследований до трех тысяч в год.

«Ядерная медицина позволяет оказывать диагностическую и лечебную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на самом высоком технологическом уровне. Пока ведется работа по созданию Центра ядерной медицины в крае, мы не должны стоять на месте, а развивать это направление», — отметил заместитель главы региона.

Отметим, ПЭТ-диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача-онколога.

Добавим, что всю процедуру ПЭТ-диагностики пациентам оплачивает территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее планировалось, что в 2017 году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти и ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания. 1030 человек — в медцентре ДВФУ на острове Русский, ещё 470 человек будут направят для этого исследования в Хабаровск.

Справочно:

ПЭТ-КТ исследование — эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, сочетающий позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Метод способен выявлять раковые опухоли на самых ранних стадиях их развития. С помощью этой методики можно проверить уровень распространения рака и сопротивляемость лечению на клеточном уровне, возможно обнаружить изменения, которые не выявляются при использовании иных методик.

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