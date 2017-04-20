Три театральные премии «Золотая маска» получили новосибирцы

И хотя фестиваль год от года растет — в нынешнем в конкурсные списки было включено на 90 номинантов больше, чем в прошлом, — новосибирцы, выдержав жестокую конкуренцию, возвращаются в родной город с тремя «Золотыми масками».

Это две «Маски» театра «Старый дом»:

— лучшим спектаклем в номинации «Эксперимент» названа фантастическая опера «Снегурочка» композитора Александра Маноцкова (режиссер Галина Пьянова, хореограф Олег Жуковский, художник Антон Болкунов);.

— в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» отмечена создатель костюмов в спектакле «Снегурочка» Елена Турчанинова.

Постановка главного режиссера театра «Красный факел» Тимофея Кулябина «Три сестры» по Чехову удостоена специальной премии жюри за актерский ансамбль спектакля.

В идеале «Масок» в Новосибирске могло быть и больше: экспертный совет, отсматривавший работы для участия в фестивале, выдвигал краснофакельский спектакль в пяти номинациях. Но повторим, конкуренция была очень большая: «Старый дом» в разделе «Эксперимент» состязался с 7 соперниками, «Красный факел» в разделе «Драма/Малая форма» — с 18-ю.

Напомним, что два года назад спектакль театра «Красный факел» «Онегин» также был отмечен «Золотой маской» особо: Кроме «Маски» художнику по свету Денису Солнцеву, Специальный приз жюри «За современное прочтение классики».получил режиссер спектакля Тимофей Кулябин.