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08:12 (мск), источник: VN.ru

Штраф для собаководов-нарушителей вырастет до 5 тысяч рублей

Несоблюдение элементарных правил при выгуле собак приводит к тому, что в Новосибирске появилась еще одна экологическая проблема. Жители микрорайона Горский даже объявили войну собачьим фекалиям возле своих домов и добились от властей открытия новой площадки для выгула животных.

Сложно ли добиться установки у себя во дворе дог-боксов, как убедить собаководов убирать за своими питомцами, а жителей дома — платить за установку и уборку этих дог-боксов и площадок для выгула собак, рассказали члены актива микрорайона Горский в Новосибирске. В этом году у них во дворах наступила совсем другая весна, не такая, как в обычном городском дворе.

Жители микрорайона Горский решили объявить войну собачьим фекалиям возле своих домов. Было проведено около 10 собраний собственников. Все они проходили очень бурно, с большим накалом эмоций и даже угрозами в адрес домашних питомцев, чьи хозяева не желают добровольно приступить к своим прямым обязанностям по их содержанию. Наконец, согласие было достигнуто, во дворе домов установили дог-боксы для собачьих отходов (цена одного около 25 тыс. рублей — прим. VN.ru), а собаководы взяли себе за правило не выходить на улицу без специального пакетика и лопатки.

— Сейчас у нас проблемы только с приезжими. Те собаководы, которые давно здесь живут и приходили на собрания, они помнят, сколько эмоций это вызывало у людей. Вплоть до криков, что, если они не будут убирать, собак перетравят. Поэтому они все убирают, даже дети. По-хорошему такие дог-боксы должны стоять возле каждого дома, чтобы это стало нормой, — рассказывает старшая актива Горского микрорайона Ольга Губер.

Для того чтобы принять решение об установке дог-боксов во дворе, проголосовать «за» должен 51% жителей дома. После этого за дело принимается управляющая компания, которая организует установку и уборку боксов. Основная сложность — убедить людей в необходимости платить за это.

— Здесь основной вопрос в источнике финансирования, это же люди должны сами покупать. Уборка дог-боксов, также как и уборка детской площадки, занесена в квартплату. Этот пункт оплачивают абсолютно все жильцы дома, независимо от того, есть у вас дети или собаки, или нет. Решение принимается на основе протокола общего собрания собственников дома, — пояснил VN.ru первый заместитель главы Ленинского района Александр Гриб.

Площадок для выгула не хватает

Другой не менее серьезный вопрос — площадки для выгула, где собака может быть снята с поводка. По словам начальника отдела охраны окружающей среды, департамента энергетики и ЖКХ мэрии Марии Сидоровой, всего в Новосибирске не больше десяти оборудованных площадок для выгула собак. Однако и они не всегда содержатся в удовлетворительном состоянии.

— У нас есть одна площадка, но собаководы отказываются на нее ходить, так как там все сломано и загажено. Находиться там невозможно, тем более что наши собаководы уже привыкли к чистоте и порядку. Там нет дог-боксов, а идти до мусорных баков далеко, — продолжает Ольга Губер. — Площадка находится на муниципальной земле, поэтому наша управляющая компания к ней отношения не имеет. Пока в администрации ответили, что нет денег, чтобы ее расширить и привести в порядок.

Администрация Ленинского района планирует решать этот вопрос. Летом 2017 года на ул. Стартовая, 1 обещают построить еще одну большую и оборудованную площадку для выгула собак. На ней установят дог-боксы и тренажеры для четвероногих любимцев.

— Мы также возьмем на себя обязательства по содержанию этой площадки, — пообещал Александр Гриб.

Охота на нарушителей

Штраф за нарушение правил содержания домашних питомцев пока небольшой — от 500 до 1000 рублей. Эти суммы не являются мотивацией для хозяев собак. Сейчас правительство планирует увеличить эту сумму от 3000 до 5000 рублей.

Проблема в том, что поймать за руку собаковода достаточно сложно. Для подачи заявления нужно иметь хотя бы запись с камеры видеонаблюдения или телефона, где видно, что хозяин действительно не убрал за своим питомцем.

— Действительно, норма эта тяжело реализуется, потому что нагрузка на участковых, ни для кого не секрет, очень большая, — соглашается начальник отдела охраны окружающей среды департамента энергетики и ЖКХ Мария Сидорова. — Тем не менее, более 200 протоколов ежегодно составляется в Новосибирске — это все люди, которые были привлечены к административной ответственности и заплатили штраф.

В Горском микрорайоне этот вопрос во многом решается за счет камер видеонаблюдения, которые установлены почти на каждом доме, а также благодаря активности самих жителей.

— У нас очень активные жильцы. Они все время фиксируют нарушения, отправляют к нам в актив, — продолжает Ольга Губер. — Мы с нарушителем стараемся встретиться, объяснить ему правила содержания животных в городе. Если человек не прислушивается, мы отправляем эту информацию участковому. Также мы вместе с участковым неоднократно устраиваем рейды, проводим разъяснительные беседы с жителями.

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