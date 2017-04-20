Вместо «Евровидения». Певица Юлия Самойлова спела свой хит в Перми

Источник: Аргументы и факты

«Я просто не могу сдержать слёз, настолько здесь чудесно», — признаётся 28-летняя Юлия Самойлова. Поздно вечером 20 марта в Перми певица дала свой первый концерт после того, как ей отказали в выступлении на Евровидении на Украине. Приезд певицы, ставшей знаменитой буквально за несколько месяцев не только в России, но и во всём мире, явился большой неожиданностью для горожан. Пригласить Самойлову решила руководитель пермского хора «Млада» Ольга Выгузова. «Как только стало известно, что Юля не поедет на “Евровидение”, у меня мелькнула мысль — а вот бы позвать её в Пермь на наш концерт. И когда мы узнали, что она согласилась, нам пришлось срочно менять программу. Это был большой сюрприз. Она привнесла свет, добро и надежду, сделав выступление, действительно, очень ярким», — рассказывает Ольга Выгузова. Из аэропорта на сцену. Юлия Самойлова с супругом прибыла в Пермь из Москвы ранним рейсом. Девушка успела спешно прокатиться по городу на машине и посмотреть на местные достопримечательности. Также она поучаствовала в закладке аллеи в центре Перми. Времени на репетиции не было. На сцене пермского КДЦ певица появилась под конец концерта хора «Млада». Зал встретил девушку на инвалидной коляске бурными овациями. Юлия же в ответ робко поприветствовала зрителей и спела знаковую для себя песню Ларисы Долиной «Стена». Затем пришло время композиции Flame Is Burning. Пермяки стали первыми, кто услышал хит на большой сцене. В заключении она вместе с «Младой» исполнила «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось». После концерта, несмотря на большую усталость, певица ответила на вопросы журналистов.

Источник: Аргументы и факты

— Юлия, до этого Вы слушали выступления хора «Млада»? Бывали на концертах? — Если честно, впервые я узнала о пермском коллективе, когда от них поступило предложение о приглашении. Я залезла в интернет, послушала и поняла, что это прекрасные люди. Меня до глубины души тронуло исполнение — им невозможно было отказать. — Какие у Вас впечатления сложились во время совместного выступления? — Перед концертом мы даже вместе не репетировали. У нас просто души спелись и всё! Они как бы слетелись, не знаю, как это объяснить. Это было не бездумным пением, а прозрачным, лёгким, искренним. — Не расстроились после решения Украины не пускать Вас на «Евровидение»? — Конечно, расстроилась, но не плакала. Если бы я была нюней, то у меня ничего не получилось в жизни. Ведь я часто слышала слово «нет», и это всегда делало меня сильнее и сильнее. — Кто Вас поддерживал? — Меня поддерживает вся Россия и весь мир. Помогает вера и воспитание, которое дали мне родители, они вложили в меня силу духа. — Будете смотреть «Евровидение»? — Если покажут по телевидению, то конечно. А так, возможно, в интернете посмотрю, если найду ссылку на трансляцию (смеётся). — Как Вам город Пермь с точки зрения безбарьерной среды для инвалидов? — Всё очень хорошо. Во время пребывания не столкнулась с каким-то сложностями. В аэропорту ко мне прислали амбулифт (специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта для инвалидов, — прим. ред.), а в городе везде встречались пандусы. «Впереди много концертов».

Источник: Аргументы и факты

Певица рассказала, что стала получать множество предложений о выступлениях в других городах и странах. В ближайших планах — отправиться в Эстонию, Германию и Италию. В Перми Юлия Самойлова выступала два года назад — в 2015 году. Тогда она была членом жюри для отбора талантов среди людей с ограниченными возможностям во время конкурса «Преодоление».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5LyEzFdPlcY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>