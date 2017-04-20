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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Студентка попыталась привлечь парня самопрезентацией в Power Point и провалилась

Американская студентка Лиззи Фентон (Lizzy Fenton) подготовила для парня по имени Картер презентацию о себе в Power Point, в которой расписала свои преимущества. Однако молодой человек не оценил усилий девушки, зато презентация понравилась компании Microsoft, пишет The Independent.

В первом слайде презентации «Почему тебе следует со мной встречаться» Фентон указала, что если семья донимает его разговорами о том, что пора бы найти себе серьезную девушку, то она лучший кандидат на эту позицию.

«Я прекрасный собеседник и могу поддерживать разговор за обедом с твоими родителями. Я хорошо одеваюсь и буду выглядеть стильно в День благодарения, на семейных праздниках и других мероприятиях». — пояснила Лиззи. Одобрение матери должно вызвать и отменное чувство юмора девушки.

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Еще один аргумент в пользу Фентон — она готова мириться с полигамией бойфренда, и если и будет с ней бороться, то только оригинальными способами, к примеру, прическами, с помощью которых она способна перевоплотиться в трех разных людей.

В слайде под названием «Моя грудь демонстрирует устойчивый рост на протяжении времени» девушка приводит расчеты, демонстрирующие, что к 2025 году охват одной ее груди приблизится к охвату человеческой головы и составит приблизительно 57 сантиметров.

Фентон опубликовала презентацию в Twitter еще в конце марта. За короткое время запись набрала вирусную популярность на платформе микроблогов, однако желаемого эффекта не возымела. По словам девушки, Картер прислал ей сообщение: «Очень мило. Пожалуйста, не пиши мне больше».

Однако креатив американки оценили SMM-щики Microsoft. В ответ на запись Лиззи человек, ведущий Twitter-аккаунт компании отметил: «Ты забыла указать еще одну важную вещь: “Офигенно делаю презентации в Power Point. Лиззи Фентон”».

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