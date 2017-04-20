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08:25 (мск), источник: Om1.ru

Омбудсмен по правам человека Лохичев назвал причины массового исхода из Омска

Уполномоченный не стал скрывать проблем с экологией и получением жилья малоимущим.

Сегодня, 20 апреля, уполномоченный по правам человека Омской области Виктор Лохичев на заседании Заксобрания отчитался о своей работе в 2016 году. Он не стал скрывать проблем региона и признался: омичи массово покидают город.

 — Есть данные Омскстата о количестве омичей, покинувших город, 6 тысяч человек. Это тревожная тенденция, — высказался Лохичев.

Также омбудсмен назвал причины массового исхода: проблемы с экологией, получением жилья для малоимущих, вопрос с наполняемостью бюджета и другие.

Его поддержал спикер Владимир Варнавский.

 — 2017 год экологии. Только министр наш все по командировкам мотается, — уколол главы Минприроды Александра Винокурова Варнавский.

В заключении депутаты приняли доклад омбудсмена.

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