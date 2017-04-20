Белый кенгуру умер в ростовском зоопарке

Как сообщается на сайте зоопарка, 18 апреля во время грозы у животного появились клинические признаки сильного недомогания, которые возникают при инсульте. Болезнь развивалась стремительно. Ветеринарам не удалось спасти кенгуру.

По итогам патолого-анатомического исследования установлено, что причиной смерти животного стало обширное кровоизлияние в мозг (геморрагический инсульт).

Специалисты зоопарка не исключают связь гибели Виталика со стрессом, полученным в период нахождения у контрабандистов, от которых его спасли пограничники в феврале 2017 года.

По словам зоологов, которые привезли кенгуру из пограничного пункта Чертково, Виталик был возбужден, его с трудом смогли отловить и посадить в клетку. Также было отмечено, что в первые две недели пребывания в зоопарке кенгуру проявлял повышенную возбудимость при виде сотрудников.