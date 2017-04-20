Владивосток и Северную Корею свяжет паром

Российская компания с мая открывает регулярные грузопассажирские перевозки между Россией и Северной Кореей, пишет ИА Дейта по материалам японской Nikkei.

«Гендиректор российской компании “ИнвестСтройТрест” Владимир Баранов, оператор нового регулярного маршрута, сказал изданию, что судно “Mangyongbong-92”, которому запрещены заходы в Японию, будет курсировать между Владивостоком и северокорейским городом Расон», — говорится в сообщении.

По плану судно будет ходить между двумя портами примерно шесть раз в месяц. В первый рейс судно отправится из порта Раджин 8 мая и прибудет во Владивосток на следующее утро. Северокорейские пассажиры Mangyongbong-92 вместе с китайскими туристами примут во Владивостоке участие в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, а затем вернутся в Расон 10 мая.

Порт Раджин относится к Расону, который, в свою очередь, является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории Расона действует особая экономическая зона.

Вилитари Филатов.