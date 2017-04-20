Пермский общегородской субботник перенесен на 29 апреля

Это решение принято в связи с прогнозируемой холодной погодой и осадками в виде снега, пояснили в пресс-службе администрации Перми.

29 апреля администрация Перми традиционно примет активное участие в субботнике, ее сотрудники выйдут прибирать набережную Камы, сквер у памятника Василию Татищеву, специалисты городского управления по экологии отправятся на уборку особо охраняемой природной территории «Утиное болото».

В управлении внешнего благоустройства рассказали, что на улицах города уже работает летняя уборочная техника: пылесосы и поливомоечные машины. Продолжается очистка остановочных комплексов, уборка мусора с придорожных газонов, чистка остановочных павильонов от объявлений и граффити.