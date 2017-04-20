При МФЦ Башкирии открылся Миграционный центр

Миграционный центр принимает документы для оформления патента, дающего право осуществлять трудовую деятельность на территории республики.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, патент на работу необходим гражданам Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдовы. Получить патент могут иностранные граждане, не являющиеся нарушителями общественного порядка, не имеющие судимости и административных правонарушений, легально проживающие на территории России. Кроме того, они должны быть здоровы и достаточно хорошо владеть русским языком и историей РФ.

Справка. Патент является единственным документом, подтверждающим право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на временное осуществление трудовой деятельности.

На основании патента работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими или физическими лицами, имеют право привлекать к работе иностранных граждан без дополнительных разрешений.