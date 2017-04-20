В Казани на Радоницу пустят специальные автобусные маршруты

На маршрут № 201с «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» будет назначено 15 автобусов, на маршрут № 202с «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище» — 17 автобусов. По маршруту № 204с «Жилой массив Дербышки — кладбище в жилом массиве Дербышки» будет пущен 1 автобус.

Также 2 автобуса будут назначены на маршрут № 205с «ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище». До кладбища в поселке Сухая река будут ходить 3 автобуса от КДК им. Ленина, 5 автобусов от ул. Волгоградская, 18 автобусов — от ул. Гаврилова (маршруты №№ 206с, 207с, 208с соответственно).

Кроме того, в указанные дни до 10 единиц будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 71 «Площадь Вахитова — Самосыровское кладбище (кольцевой)». На специальный маршрут № 209с «Площадь Вахитова — Татарское кладбище» будет пущено 2 автобуса.