Конец недели жителям Приморья испортят дожди
Синоптики прогнозируют осадки на воскресенье, 23 апреля.
Синоптики прогнозируют осадки на воскресенье, 23 апреля.
Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.
В ближайшие выходные дни погодные условия в Приморье будут разными. В субботу, 22 апреля, в крае ожидается погода преимущественно без осадков, а вот в воскресенье, 23 апреля, пройдут дожди, сообщили ИА PrimaMedia в
С ростом атмосферного давления в субботу в Приморье ожидается погода преимущественно без осадков. Дожди кратковременного характера вероятны только на севере края. Ветер западный,
В воскресенье погода вновь начнет ухудшаться. Над
В начале следующей недели в Приморье будет преобладать облачная и прохладная погода, временами будут идти осадки.
Владивосток:
Ночью и утром 21 апреля в краевом центре ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер сильный. К утру температура воздуха понизится до +2…+4°C. Днем прояснит, воздух прогреется до +11…+14°C.
В субботу во Владивостоке в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В воскресенье утром погода изменится, начнется дождь, который сохранится в течение дня. Усилится