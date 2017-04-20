Конец недели жителям Приморья испортят дожди

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни погодные условия в Приморье будут разными. В субботу, 22 апреля, в крае ожидается погода преимущественно без осадков, а вот в воскресенье, 23 апреля, пройдут дожди, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

С ростом атмосферного давления в субботу в Приморье ожидается погода преимущественно без осадков. Дожди кратковременного характера вероятны только на севере края. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Ночь в континентальных районах будет морозной, температура воздуха ночью понизится до −1…−9°C, в южных районах и на побережье теплее, 0…+5°C. Дневной фон температуры воздуха в континентальных районах +14…+20 °C, на побережье +7…+13 °C.

В воскресенье погода вновь начнет ухудшаться. Над северо-востоком Китая сформируется новый циклон. И уже ночью облачность теплого фронта этого циклонического вихря накроет западную половину Приморья. Местами начнется небольшой дождь. Днем фронтальные разделы будут смещаться над краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы. Днем температурный фон составит от +7 до +19°C.

В начале следующей недели в Приморье будет преобладать облачная и прохладная погода, временами будут идти осадки.

Владивосток:

Ночью и утром 21 апреля в краевом центре ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер сильный. К утру температура воздуха понизится до +2…+4°C. Днем прояснит, воздух прогреется до +11…+14°C.