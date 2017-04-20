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10:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Конец недели жителям Приморья испортят дожди

Синоптики прогнозируют осадки на воскресенье, 23 апреля.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни погодные условия в Приморье будут разными. В субботу, 22 апреля, в крае ожидается погода преимущественно без осадков, а вот в воскресенье, 23 апреля, пройдут дожди, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

С ростом атмосферного давления в субботу в Приморье ожидается погода преимущественно без осадков. Дожди кратковременного характера вероятны только на севере края. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного. Ночь в континентальных районах будет морозной, температура воздуха ночью понизится до −1…−9°C, в южных районах и на побережье теплее, 0…+5°C. Дневной фон температуры воздуха в континентальных районах +14…+20 °C, на побережье +7…+13 °C.

В воскресенье погода вновь начнет ухудшаться. Над северо-востоком Китая сформируется новый циклон. И уже ночью облачность теплого фронта этого циклонического вихря накроет западную половину Приморья. Местами начнется небольшой дождь. Днем фронтальные разделы будут смещаться над краем. Пройдут небольшие и умеренные дожди, возможны грозы. Днем температурный фон составит от +7 до +19°C.

В начале следующей недели в Приморье будет преобладать облачная и прохладная погода, временами будут идти осадки.

Владивосток:

Ночью и утром 21 апреля в краевом центре ожидается небольшой, временами умеренный дождь. Ветер сильный. К утру температура воздуха понизится до +2…+4°C. Днем прояснит, воздух прогреется до +11…+14°C.

В субботу во Владивостоке в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. В воскресенье утром погода изменится, начнется дождь, который сохранится в течение дня. Усилится юго-восточный ветер. Температура ночью около +3…+6°C, днем в субботу +11…+13°C, в воскресенье понизится на 2−4 градуса, +7…+9°C.

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