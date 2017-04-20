С должников в Приморье за теплоснабжение взыскали свыше 66 млн рублей

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Юристы филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» взыскали более 66 млн рублей с должников за тепло и горячую воду в Приморье за первый квартал 2017 года. Те, кто не захотел добровольно исполнять решение суда, встретились с судебными приставами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Всего в суды было направлено почти 6 тысяч исковых заявлений, в результате должники оплатили более 33 млн рублей.

За первых три месяца 2017 года проведено 170 выездов по квартирам неплательщиков, по итогам которых 22 абонента заключили договоры о реструктуризации долга на общую сумму 390 тысяч рублей, остальные «расплатились» имуществом: арестованы бытовая техника и банковские счета на общую сумму 1,3 млн рублей. В 59 случаях исполнительные листы направлены по месту работы для удержания средств из зарплаты, всего будет удержано почти 1,5 млн. В отношении 108 неплательщиков вынесены решения о запрете регистрационных действий с недвижимостью, проще говоря, они теперь не смогут продать свой автомобиль. Помимо этого 98 человек не смогут выехать заграницу. Благодаря комплексу этих мер энергетики смогли вернуть еще 33 млн рублей.

«Если вы столкнулись с жизненными трудностями и накопили долги за тепло и горячую воду, не стоит затягивать с решением проблемы и ждать, когда к вам в дверь постучат судебные приставы. Выход есть — можно заключить соглашение о реструктуризации долга, которое подразумевает поэтапное гашение задолженности в течение года. Вы сможете оплачивать долг равными частями, оплачивать текущее потребление, и при этом будете уверены, что на вас не подадут в суд, не арестуют ваши банковские счета или имущество. Кроме этого, при заключении такого соглашения на сумму долга не начисляется пеня», — дала совет потребителям зам. начальника отдела судебной практики СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия Кабановская.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру (или договором социального найма), в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

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