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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Туристам разрешили передвигаться к перевалу Дятлова на снегоходах

Свердловские власти дали разрешение туристам передвигаться на механизированных средствах — мотовездеходах и снегоходах — к перевалу Дятлова, расположенному на территории Ивдельского заказника. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства об особо охраняемой природной территории областного значения «Ландшафтный заказник «Ивдельский».

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, до сих пор министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области информировало туристов, подающих заявки на проезд к перевалу, о запрете на передвижение по территории заказника транспортных средств и об административной ответственности за это правонарушение. На изменения пошли из-за увеличения потока туристов из всех регионов России и из-за рубежа в десятки раз. Поэтому участились случаи нарушения режима охраны заказника.

Областные власти приняли решение разрешить перемещение механизированных средств по единственному маршруту «На перевал Дятлова», который проходит в границах существующих дорог и троп и не требует рубки лесных насаждений. В дальнейшем планируется обустройство и развитие этого маршрута.

«Принятие данного проекта постановления позволит урегулировать и упорядочить поток и передвижение туристов в заповеднике по определенному маршруту. Это позволит сохранить природный комплекс, имеющий экологическую, эстетическую и рекреационную ценность, а также будет способствовать развитию внутреннего экологического и познавательного туризма и популяризации Свердловской области», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Ивдельский заказник — самый удаленный и труднодоступный государственный природный заказник областного значения. В границах его западной части расположен «Перевал Дятлова», названное в честь Игоря Дятлова — руководителя туристской группы из девяти человек, погибших в этом месте в 1959 году при не выясненных обстоятельствах. О деталях гибели тургруппы до сих пор ведутся споры.

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