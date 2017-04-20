Теплые и солнечные выходные придут в Новосибирск
В пятницу и субботу синоптики прогнозируют повышение температуры до +17.
В пятницу и субботу синоптики прогнозируют повышение температуры до +17.
Теплые и солнечные выходные придут в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, облачно с прояснениями.
В ночь на пятницу температура составит +3°C, днем +10°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +10°C, днем +17°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит +6°C, днем +13°C, облачно с прояснениями.
По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, пасмурно.
В ночь на пятницу температура составит +1°C, днем +10°C, ясно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет 0 °C, днем +16°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит +6°C, днем +16°C, ясно. .