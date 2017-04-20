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09:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Теплые и солнечные выходные придут в Новосибирск

В пятницу и субботу синоптики прогнозируют повышение температуры до +17.

Теплые и солнечные выходные придут в Новосибирск, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +9°C, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу температура составит +3°C, днем +10°C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +10°C, днем +17°C, ясно.

Ночью в воскресенье температура составит +6°C, днем +13°C, облачно с прояснениями.

По прогнозу «Gismeteo, днем в четверг температура составит +10°C, пасмурно.

В ночь на пятницу температура составит +1°C, днем +10°C, ясно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет 0 °C, днем +16°C, ясно.

Ночью в воскресенье температура составит +6°C, днем +16°C, ясно. .

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