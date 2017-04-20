Три тысячи человек станцуют в Новосибирске
Один из крупнейших танцевальных турниров состоится в Новосибирской области — за Кубок Губернатора поборются более 1400 дуэтов из почти 30 городов страны, сообщает
Один из крупнейших танцевальных турниров состоится в Новосибирской области — за Кубок Губернатора поборются более 1400 дуэтов из почти 30 городов страны, сообщает
Всероссийские соревнования по танцевальному спорту проводятся в Новосибирске с 2001 года и привлекают все больше участников. Ожидалось, что на нынешний турнир приедет не более 1200 пар, однако на данный момент заявки уже подали около 1450 дуэтов. В 2017 году мероприятие приурочено к 80-летию Новосибирской области.
«Приятно, что за свою историю он занял достойное место среди подобных турниров, которых в России ежегодно проводятся десятки, стал одним из самых престижных и популярных мероприятий в сфере танцевального спорта. Количество участников соревнований постоянно растет», — рассказал VN.ru замруководителя департамента физической культуры и спорта региона Сергей Пильщиков.
По словам чиновника, привлекательности турнира способствует в том числе высококвалифицированное судейство. В состав судейских бригад включены судьи международной и всероссийской категорий. Каждому спортсмену хочется получить как можно более объективную оценку своего мастерства, и ему предоставляется такая возможность в Новосибирске.
Немаловажно и то, что организаторы турнира стараются сделать турнир не просто состязанием, а грандиозным праздником. «Мы всегда стараемся придумывать
Турнир пройдет