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09:31 (мск), источник: VN.ru

Три тысячи человек станцуют в Новосибирске

Один из крупнейших танцевальных турниров состоится в Новосибирской области — за Кубок Губернатора поборются более 1400 дуэтов из почти 30 городов страны, сообщает пресс-служба правительства НСО.

Всероссийские соревнования по танцевальному спорту проводятся в Новосибирске с 2001 года и привлекают все больше участников. Ожидалось, что на нынешний турнир приедет не более 1200 пар, однако на данный момент заявки уже подали около 1450 дуэтов. В 2017 году мероприятие приурочено к 80-летию Новосибирской области.

«Приятно, что за свою историю он занял достойное место среди подобных турниров, которых в России ежегодно проводятся десятки, стал одним из самых престижных и популярных мероприятий в сфере танцевального спорта. Количество участников соревнований постоянно растет», — рассказал VN.ru замруководителя департамента физической культуры и спорта региона Сергей Пильщиков.

По словам чиновника, привлекательности турнира способствует в том числе высококвалифицированное судейство. В состав судейских бригад включены судьи международной и всероссийской категорий. Каждому спортсмену хочется получить как можно более объективную оценку своего мастерства, и ему предоставляется такая возможность в Новосибирске.

Немаловажно и то, что организаторы турнира стараются сделать турнир не просто состязанием, а грандиозным праздником. «Мы всегда стараемся придумывать какие-нибудь новые, эмоциональные, эффектные “вкладыши” для нашего турнира, чтобы они надолго смогли остаться в памяти каждого участника события. Пока все карты раскрывать не буду, но вкратце кое-что озвучу: в этом году у нас состоится необычное открытие Кубка», — поделился президент Федерации танцевального спорта Новосибирской области Игорь Котов.

Турнир пройдет 22—23 апреля в МАУ «ЦСП «Заря» (ул. Спортивная, 2). Торжественное открытие — 22 апреля в 19:00, после чего сразу же стартуют полуфинальные и финальные соревнования первого дня. Начало отборочных соревнований 23 апреля — в 9:00, 12:00, 15:00. Полуфиналы и финалы второго дня начнутся в 19:00. Состязаться танцевальные пары будут по европейской (стандарт) и латиноамериканской программам в шести возрастных группах.

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