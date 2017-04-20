Три тысячи человек станцуют в Новосибирске

Всероссийские соревнования по танцевальному спорту проводятся в Новосибирске с 2001 года и привлекают все больше участников. Ожидалось, что на нынешний турнир приедет не более 1200 пар, однако на данный момент заявки уже подали около 1450 дуэтов. В 2017 году мероприятие приурочено к 80-летию Новосибирской области.

«Приятно, что за свою историю он занял достойное место среди подобных турниров, которых в России ежегодно проводятся десятки, стал одним из самых престижных и популярных мероприятий в сфере танцевального спорта. Количество участников соревнований постоянно растет», — рассказал VN.ru замруководителя департамента физической культуры и спорта региона Сергей Пильщиков.

По словам чиновника, привлекательности турнира способствует в том числе высококвалифицированное судейство. В состав судейских бригад включены судьи международной и всероссийской категорий. Каждому спортсмену хочется получить как можно более объективную оценку своего мастерства, и ему предоставляется такая возможность в Новосибирске.

Немаловажно и то, что организаторы турнира стараются сделать турнир не просто состязанием, а грандиозным праздником. «Мы всегда стараемся придумывать какие-нибудь новые, эмоциональные, эффектные “вкладыши” для нашего турнира, чтобы они надолго смогли остаться в памяти каждого участника события. Пока все карты раскрывать не буду, но вкратце кое-что озвучу: в этом году у нас состоится необычное открытие Кубка», — поделился президент Федерации танцевального спорта Новосибирской области Игорь Котов.