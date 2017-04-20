В Карабаше объявлен второй уровень экологической опасности

В Карабаше (Челябинская область) из-за смога объявлена вторая степень экологической опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В городе с 11 до 19 часов четверга, 20 апреля, ожидаются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности — в воздухе будут накапливаться вредные примеси.

По данным Челябинского ЦГМС, ухудшение качества воздуха сегодня также будет наблюдаться до двух часов дня в Сатке и Магнитогорске, до семи часов вечера — в Челябинске, Карабаше, Коркино и Троицке.

В региональном Управлении МЧС советуют южноуральцам по возможности не выходить из дома, употреблять как можно больше воды, на улицах носить маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.